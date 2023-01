L'Ajuntament de Tarragona licita la instal·lació de 28 càmeres de videovigilància a la Part Alta

L'ha licitat la instal·lació de 28 càmeres dea la. La publicació concreta els punts in s'ubicaran i l'abast que tindran. El contracte, dividit en dos lots i amb un preu de sortida d'uns, preveu el subministrament del servei, la configuració i implantació de tots els sistemes necessaris per al seu funcionament com la gravació, la gestió i l'analítica de la videovigilància en xarxa amb la Guàrdia Urbana. Un cop en marxa, també inclou el manteniment dels equips, així com l'adequació permanent a la normativa vigent en cada moment. El contracte té una durada de tres anys i quatre mesos. La presentació d'ofertes finalitza el pròxim 27 de gener.La regidora de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil,, ha explicat que la licitació dona resposta a les "reivindicacions dels veïns de la Part Alta i millorar així la seva sensació de seguretat". Creu que l'efecte dissuasiu dels dispositius permetrà per una banda reduir els fets delictius i actes vandàlics al nostre patrimoni històric i alhora facilitar la investigació per determinar-ne l'autoria.Segons ha precisat Guzmán, el contracte busca obtenir una solució complerta mitjançant tant el subministrament, com la implantació i manteniment, "que ha de permetre el desplegament barri per barri, a tota la ciutat".