Cicle de conferències a Tarragona sobre els avenços científics que han permès els miralls

Un objecte d’ús quotidià entranya el poder de fer visible el que és invisible, d’explorar organismes extremament petits o de veure objectes astronòmics que es trobin a gran distància de la. Es tracta dels miralls, que gràcies a la seva gran precisió en les mesures han permès una sèrie d’avenços científics que han transformat les nostres vides, com detallarà en un nou cicle de conferències, El reflex de la ciència,A partir del, el centre acollirà especialistes enque donaran a conèixer, per exemple, com es pot viatjar través de l'. Sota la inspiració d', reflexionaran sobre les ones gravitacionals i la comprensió dels fenòmens astrofísics més violents. En una segona xerrada, es remuntaran fins a gairebé els orígens de l'univers, i acabaran escorcollant el futur proper amb el telescopi més gran que s'ha enviat mai a l'espai, el. En la darrera sessió, descobriran com es pot fer visible l’invisible mitjançant tècniques de microscòpia avançada, donant-nos l’oportunitat de veure, entre d’altres, lesAquest cicle de conferències es realitza en el marc de l’exposició Miralls, dins i fora de la realitat, una mostra present a CaixaForum Tarragona fins el 26 de febrer que proposa experimentar i conèixer les propietats d’aquests objectes i les seves nombroses aplicacions al llarg de la història. L’exposició construeix un atractiu itinerari que permet experimentar de manera totalment interactiva amb els efectes i les particularitats dels miralls per entendre diferents fenòmens relacionats amb la física i les matemàtiques i permet qüestionar-nos la realitat del que veiem i a reflexionar sobre la nostra identitat.