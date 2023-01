Una nova llista dels partits hereus de CiU i el candidat d'En Comú Podem, les incògnites de les eleccions a Tarragona

Els Comuns decidiran aquest mes de gener

A falta de quatre mesos per a l'inici de la campanya de les eleccions municipals, el 12 de maig, el panorama polític tarragoní cada cop s'aclareix més, si bé encara queden incògnites per resoldre. Són cinc les formacions que ja han fet públic el seu cap de llista: el, mentre que en la resta d'espais s'estan produint moviments que podrien tenir resultat aquest mateix mes de gener.És el cas de l'alternativa postconvergent a Junts:, la marca electoral del PDeCAT, ja v a anunciar fa gairebé un any que iniciava les converses per teixir una llista pròpia . Segons ha informat el Diari de Tarragona, aquesta candidatura aniria de la mà d'altres partits que van aparèixer precisament arran del trencament de Convergència i Unió, al 2015., el, tots ells amb un èxit electoral discret a la ciutat, s'ajuntarien per presentar una alternativa al votant no independentista conservador.Lluny de l'actual davallada en el suport electoral, l'espai dehavia arribat a ser majoritari a la ciutat de Tarragona. L'alcaldehavia arribat a superar els 25.000 vots, l'any 1995, i 4 anys abans havia obtingut majoria absoluta al plenari, amb 14 regidors. Aquest escenari és difícilment reproduïble en l'actual context, però des de Centrem creuen que poden recuperar part d'aquella bossa de votants.Per ara no tenen candidat nomenat, però una opció podria ser el fill de l'exalcalde, ara regidor deper Tarragona,, que ja ha estat descartat per liderar la nova etapa del partit de Carles Puigdemont a Tarragona.en serà el cap de llista , una cara coneguda per haver assumit prèviament altres càrrecs polítics. Per tant, Dídac Nadal queda lliure, malgrat que en diverses ocasions ha assegurat que ja estava "fora" de la cursa electoral, a diferència dels seus companys de ple.Una de les dues úniques agrupacions del plenari que encara no té decidit el candidat és, qui ja va liderar prèviament Podem a Tarragona, ha estat escollit com a cap de llista d'una de les dues parts de la coalició, però Tarragona en Comú encara ha de decidir a qui posa de número 1. Precisament és, dels Comuns, l'única regidora actualment d'aquest espai polític a l'Ajuntament de Tarragona, després d'un mandat convuls, amb un regidor,, considerat "trànsfuga" pels seus excompanys, i una exportaveu,, retirada de la primera línia política, després de denunciar "assetjament" dins del seu propi partit.Sigui com sigui, la decisió final de quin serà el candidat arribarà aquest mateix mes de gener, segons fonts del grup, mentre que Toni Carmona i Podem ja han iniciat la campanya a Twitter L'altre partit amb representació actualment al ple que no té candidat confirmat és el. Si no hi ha sorpreses, però, aquest podria ser, qui porta liderant la formació des de la marxa d'i dea la política nacional.A la seva dreta, justament fa escassos dies,va anunciar que seràel seu cap de llista per a les municipals. El partit d'extrema dreta ha triat qui va ser el número 3 d'a les eleccions autonòmiques del 2021.A l'espera del, doncs, el dia que els tarragonins acudeixin a les urnes, el panorama polític tarragoní està a punt de definir-se, també a través de possibles noves candidatures que s'anunciïn a darrera hora.