L'Ajuntament de Tarragona donarà una «segona vida» a una setantena d'arbres naturals utilitzats durant el Nadal

L'espera recollir prop d'una setantena d'arbres naturals utilitzats per la ciutadania durant les festes dei reciclar-los. Des d'aquest dilluns i en el marc de la campanya, el centre comercialhabilita un punt de recollida, perquè la població puguin dipositar aquella vegetació natural que ja no vulgui.Una vegada finalitzada la campanya - el pròxim 20 de gener -, tots els arbres recollits seran traslladats al viver municipal, on es farà un cribratge entre els que reuneixen unes bones condicions per ser replantats i els que no. En el segon cas, s'utilitzaran per fer compost que es destinarà per mantenir els parcs i jardins de la ciutat.