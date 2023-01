Valls celebra aquest diumenge els seus Tres Tombs

La llarga tradició dels Tres Tombs de Valls

Aquest cap de setmanacelebra laque tindrà el seu punt àlgid amb els, el diumenge 15 de gener. Coincidint amb la celebració, un any més la, els forners de la ciutat i la regidora de Comerç i Turisme han preparat els tradicionals tortells de Sant Antoni, lesque des de l’any 2019 s’han recuperat.El tortell, que elaboren els forns Pa i Degustació Manel, Fleca Pastisseria Cal Cesc i Pa i Pastisseria Ca l’Estevet es podrà comprar per 4 euros i s’espera repartir-nedurant el dia gran de la festa, acompanyats amb una bossa feta especialment per a la celebració. Els tortells es podran adquirir al carro de l’organització que, després del primer tomb, s’ubicarà a lai esdevindrà el punt de venda.Mentrestant, la 44a edició dels Tres Tombs arriba carregada de novetats. Així, del programa en destaca laque agafa encara més protagonisme amb la commemoració del centenari de la bandera de la Societat de Sant Antoni de Valls, entitat organitzadora dels Tres Tombs. La històrica bandera de l’antiga societat es va estrenar el. Coincidint amb aquesta efemèride, a la vigília dels Tres Tombs de 2023, el dissabte 14 de gener, se celebrarà la cercavila que ja el 2022 va canviar de format per retornar-la al seu origen, sentit i rituals històrics però que ara, amb la commemoració del centenari, agafarà major pes i simbolisme amb l’estrena de la marxa especial per la bandera que ha compost per a l’ocasió la Cobla Momentània i que s’interpretarà per primera vegada a la plaça del Blat.El 15 de gener la celebració arrencarà a dos quarts de 12 del migdia des deli s’endinsarà pelamb diversos punts d’interès, en especial el pas deper la plaça del Blat i l’estret i complicat retomb amb el carrer Major. En aquesta ocasió a més, com a novetat, es podran contemplar dos carros històrics que s’estrenaran en aquesta ocasió.El primer serà el, adquirit a un antiquari de Barcelona just fa un any. Aquesta peça ha estat sotmesa a un procés de restauració íntegra per convertir-la en una rèplica de l’últim carruatge fúnebre que va haver-hi a Valls i que es va utilitzar fins als anys seixanta del segle passat. La segona novetat serà un, propietat de Daniel Bové, soci de la Societat de Sant Antoni.El calendari festiu anual de Valls s'inicia sempre amb els Tres Tombs, que se celebren el diumenge anterior al dia 17 de gener, jornada dedicada a Sant Antoni Abat, que és quan tenien lloc antigament. Els Tres Tombs vallencs són uns dels més concorreguts de Catalunya i tenen uns trets característics que els fan únics i els diferencien de la resta: la millor col·lecció de carros de treball (entre els que destaquen els dos carros de traginers de la Societat de Sant Antoni), la bellesa del seu recorregut quan s’endinsa al cor de la ciutat i el fet que obrin ritualment el calendari dels Tres Tombs, essent-ne els més matiners.Tot i que la primera constància documental de la celebració dels Tres Tombs a Valls es troba referenciada l’any 1879, es creu que com a mínim ja es devien celebrar des del segle XVIII, moment en què les mules adquiriren un gran predomini en les tasques del camp i del transport en la represa econòmica catalana.La celebració va tenir els seus alts i baixos en el temps i va acabar per desaparèixer el 1968. Uns anys més tard, entre el 1974 i el 1975, el Xolo i el Pons recuperen els Tres Tombs a Valls, un fet que donà peu l’any 1979 que un grup d’amics s’organitzessin formalment per recuperar la festivitat. Així, el 20 de gener de 1980 els Tres Tombs tornarien a recórrer Valls, en el que seria la primera edició de la represa.