​Xavier Villacampa, nou director de Territori de la Generalitat al Camp de Tarragona

ha estat nomenat aquest dilluns al matí director dels, en substitució de. Nascut a Tarragona, Villacampa és graduat en Arquitectura per la Universitat Rovira i Virgili i en Arquitectura Tècnica per la Universitat Ramon Llull i la Universitat Politècnica de Catalunya. També ha cursat un postgrau en Dret Urbanístic a la Universitat Rovira i Virgili.Actualment exercia de tècnic municipal d’urbanisme i informes de llicències a l’Ajuntament de Tarragona, posició que ocupava des de l’any 2001. També era membre de ladel Camp de Tarragona, com a representant del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona (COAATT). Paral·lelament, també ha realitzat projectes i direccions d’obres com a arquitecte i arquitecte tècnic fora del terme municipal de Tarragona. A més, ha estat coordinador i professor del curs de preparació per a oposicions per a tècnics que realitza periòdicament el COAATT.