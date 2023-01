Més de 800 persones van adquirir al 2022 el Passi tarragoní per visitar de franc els museus

La setmana vinent inicia la campanya per tal de renovar, o fer-se de nou el2023 del. A partir del dilluns 16 de gener i fins al 30 de juny, tothom qui ho vulgui podrà dirigir-se a la seu deper a fer-se al carnet. Després que al 2022 s'hi sumessin, enguany es torna a crear aquesta opció de visitar els monuments de la ciutat, pagant una sola vegada l'anyAixí doncs, tal i com ja es va fer l'any passat, totes lespodran gaudir de l'entrada lliure a tots els recintes del Museu d'Història i la resta d'institucions museístiques de la ciutat. Aquests espais, son: l'Amfiteatre, la Casa Canals, la Casa Castellarnau, el Circ romà, el Fòrum de la Colònia, el Fòrum Provincial - Pretori, les Muralles - Passeig Arqueològic; així com la maqueta de Tàrraco, la Catedral, Museu Diocesà i Museu Bíblic; Museu d'Art Modern i Museu del Port.