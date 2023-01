El PSC manifesta la seva preocupació pel descens de la població a Tarragona i acusa el govern municipal d’empetitir la ciutat

Davant les últimes dades delque confirmen el, la portaveu del PSC a l'Ajuntament,, ha manifestat la seva preocupació: “La política de Ricomà i de la CUP de no permetre construcció d’obra nova està fent que la ciutat s’empetiteixi. Aquest segons descens de la població ve provocat per la manca de projecte i de visió de ciutat d’aquest govern municipal”.La portaveu socialista afirma que la consolidació de la tendència a la baixa del padró és una situació "intolerable": “Mentre la població catalana creix, mentre continuen augmentant els habitants a la província, Tarragona perd habitants.. Aquesta situació intolerable s’ha de revertir immediatament. La ciutadania ha d’escollir si vol una Tarragona que creixi constantment i sigui de nou una capital plena d’oportunitats o una ciutat que s’empetiteix per moments a causa de la manca d’ambició de Ricomà”.Ramos recorda el creixement continuat en el padró municipal que va haver-hi en l’anterior legislatura i lamenta que des de l’actual govern no s’aposti per un POUM que faci créixer la ciutat: “El futur POUM s’ha de redactar pensant en les famílies joves de la ciutat que estan anant a viure a poblacions properes com Salou, Vila-Seca i Altafulla; des de l’Ajuntament se’ls hi ha d’oferir una alternativa habitacional digna i assequible. Malauradament, aquest govern municipal no està apostant per solucionar aquesta problemàtica, quan a l’anterior mandat es dissenyava la ciutat pensant en donar resposta aquesta situació i la població tarragonina incrementava anualment. L’últim exemple el trobem en els més de 400 habitatges de protecció social que es construiran al nou barri del PP-10, gràcies als governs socialistes i que ERC estava totalment en contra”.