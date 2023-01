La Costa Daurada i les Terres de l'Ebre tanquen unes festes de Nadal amb una ocupació del 60%

Un 2022 de "recuperació"

L'a lai lesdurant la campanya des'ha situatAixí ho assegura el portaveu de la(FEHT),, qui destaca que la demarcació només comptava amb un 20% dels establiments oberts. Com és habitual, les zones d'interior han estat les que han concentrat les xifres més altes d'ocupació, de fins al 70%. Els allotjaments de la costa no han superat el 40%. Encom(Baix Ebre) han penjat el cartell de complet durant la setmana de Cap d'Any. Guardià confia que aquest 2023, el sector millorarà les xifres del 2022, un any que ha estat encara "de recuperació".El portaveu de la FEHT ha destacat l'augment del turisme esportiu durant els mesos de tardor i hivern. Guardià assegura que es tracta d'un sector que no para de créixer i té molt recorregut perquè encara es representa un "percentatge molt baix". Guardià creu que la temporada no pot allargar-se "sense sentit" i que els establiments també necessiten uns mesos per "parar" i "invertir" en el seu negoci.En la mateixa línia, es mostra el propietari del càmping Ampolla Platja,, qui destaca el cost que suposa allargar la temporada. "Obrir i allargar la temporada significa mantenir la plantilla i assumir més costos de llum, aigua i gas", explica Ema.Malgrat tot, des de fa tres anys, Ema i el seu equip mantenen el negoci obert fins després de les festes de Nadal, convertint-se en l'únic càmping del delta de l'Ebre que continua amb la persiana pujada passada la temporada d'estiu, una situació que, sumada al bon temps d'enguany, ha propiciat que el càmping Ampolla PlatjaDavant les bones dades d'ocupació registrades, Ema, que també forma part de l', assegura que els propietaris de la resta de càmpings de la zona també es plantegen enguany "obrir, almenys, fins a la castanyada".El sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre tanca un 2022 amb unes xifres positives i "molt similars a les 2019", segons apunta el portaveu de la FEHT. La inflació ha provocat que, tot i arribar a unes xifres pròximes a les d'abans de la pandèmia, "els comptes d'explotació de les empreses – i els beneficis- estiguin per sota" que abans de la covid, ja que "tot ha costat més diners".Guardià confia que al llarg de l'any, les empreses del sector puguin arribar a superar les xifres del 2019, tant pel que fa a l'ocupació com en la rendibilitat econòmica.