​Els Reis d'Orient tornen a llençar caramels en la cavalcada de Tarragona

Dispositiu policial des de l'aire

Centenars d'infants han rebut il·lusionats elsen el seu pas per. A un quart de set de la tarda, Ses Majestats han arribat en vaixell al barri mariner del, on un seguit de focs artificials els han donat la benvinguda. Una vegada han trepitjat terra ferma,, acompanyats de tota la comitiva reial, han pujat a les carrosses per iniciar una cavalcada que enguany ha recuperat la tradició de llençar caramels.Els Reis d'Orient han desfilat pels carrers de la ciutat des de la Part Baixa fins a la plaça de la Font. Allà s'han dirigit fins a l'Ajuntament de Tarragona, on l'alcalde Pau Ricomà els ha entregat les claus de totes les cases de la ciutat.Els Reis d'Orient han repartit un total de 1.800 quilos de caramels en la cavalcada de Tarragona. Ho han fet acompanyats d'una Comitiva Reial formada per 17 carrosses i més de 450 persones.En arribar al barri del Serrallo, Ses Majestats s'han dirigit als nens i nenes presents, recordant-los-hi que venen "carregats de regals", però també els han demanat que tinguin paciència, perquè "a Tarragona hi ha molts nens i nenes" i ells només son tres.Melcior, Gaspar i Baltasar han volgut recordar a tots els presents que "al món continua havent-hi una guerra" i que depen de tots "posar el nostre granet de sorra, perquè la pau sigui una realitat" el més aviat possible.Per primera vegada a Tarragona la Guàrdia Urbana ha pogut controlar tot el recorregut i el dispositiu de seguretat des de l'aire. Ho ha fet a través de la nova Unitat de Drons, la qual ha permès veure, en tot moment, la fluïdesa dels espectadors, el control de les carrosses i la bona evolució de l’esdeveniment.Segons la regidora de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, Cristina Guzmán, "la cavalcada de Reis és un dels actes lúdics" amb més afluència, sobretot d'infants, que es fa a la ciutat i, per tant, "exigeix un major esforç" per part dels cossos policials.