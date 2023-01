​El conductor d’un cotxe mor en una sortida de via a la C‑37 a Valls

El conductor d'un turisme ha mort aquest dimarts a la tarda en un accident a la. Per causes que encara s'investiguen, cap a les 19.27 hores un cotxe ha sortit de la via a l'alçada del quilòmetre 15.Com a conseqüència de l’accident, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Arran de la incidència, s’han activat diverses patrulles dels, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del(SEM). Aquesta és la segona víctima mortal a les carreteres catalanes des que ha començat l'any.