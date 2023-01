La Jove Orquestra Nacional de Catalunya arrenca a Salou l’any del 30è aniversari

30è aniversari

Lainicia l’any amb el tradicional. Aquest 2023, lacelebra el seu 30è aniversari, i l’encontre que està tenint lloc aquests dies aja és el número 106. 88 músics de 18 a 25 anys d’arreu del país, conviuen del 2 al 4 de gener mentre reben classes magistrals i preparen un ambiciós repertori que presentaran en dos concerts. El 106è Encontre de la JONC presentarà un repertori de cambra a Salou i un homenatge aal. Els músics més joves de la JONC, els menors de 19 anys, celebren el seu 48è Encontre el 2, 3, 4 i 8 de gener a l’Auditori de Barcelona i al conservatori superior delLa primera cita serà el 4 de gener al(TAS). La JONC es presentarà dividida en set grans grups de cambra per oferir un programa eclèctic i heterogeni: la Metamorfosi de Strauss; la Serenata per cordes, de; la Serenata per cordes dei la Simfonia de vents, deL’altre concert que oferirà la JONC aquest inici d’any 2023 serà el 17 de gener al Palau de la Música Catalana. Un concert d’homenatge al director coral Manel Cabero a través de les obres Saint Nicolas op.42 dei Ho sap tothom, i és profecia de. En aquesta actuació hi participen el, el cor infantil Escola - Niu de, la coral infantil de l’Escola Waldorf La Font de Vic i el tenor, sota les direccions de Manel Valdivieso, Lluís Biosca, Jordi Marín i Mireia Barrera.Els músics més joves de la JONC, els menors de 19 anys, celebren el seu 48è Encontre el 2, 3, 4 i 8 de gener a l’Auditori de Barcelona i al conservatori superior del Liceu.L’orquestra formada per seixanta instrumentistes, prepara l’espectacle Zoom. Dies de músic, que oferirà el 9 i 10 de gener (per públic escolar) i el 15 de gener (per públic familiar) a l’Auditori de Barcelona. El concert explica el dia d’un músic a través d’obres de Ludwig van Beethoven, Eduard Toldrà, Igor Stravinsky, Benjamin Britten i Jean-Philippe Rameau, amb la coreografia de Cesc Gelabert. Una coproducció de la JONC i del servei educatiu de l’Auditori amb la direcció musical de la concertinoElena Rey, la direcció artística de Manel Valdivieso i la direcció pedagògica de Maria Eugènia Arús.El 2023 serà un any especial per la JONC, que compleix 30 anys d’història. L’equip de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya aviat anunciarà els actes i les accions per celebrar aquesta fita.La Jove Orquestra Nacional de Catalunya va néixer el setembre de 1993 amb el nom de Jove Orquestra Simfònica de Catalunya (JOSC) i el 1999 va passar a anomenar-se JONC. Aquell any es constitueix la Fundació JONC per aglutinar el nombre creixent d’iniciatives que en el seu sí van prenent forma. El seu Patronat està integrat per diversos representants de la Generalitat de Catalunya, del cercle cultural i musical català. El projecte va ser dirigit per Josep Pons des de la seva fundació fins a l’any 2001, any en què Manel Valdivieso n’agafa el relleu com a director artístic.