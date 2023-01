El Parc Francolí de Tarragona tindrà nou mobiliari

El projecte d'arranjament del sector sud delde la ciutat des'ha adjudicat a l'empresa, que durà a terme les obres que suposaran un impacte molt gran en la millora del parc més gran de la ciutat i que consistiran entre d'altres en la instal·lació d'un nou espai agility per gossos; l'arranjament de la zona de la guingueta per a fer-lo més accessible i ordenat; la remodelació de la zona de pic-nic i la instal·lació de nou mobiliari urbà com bancs, fonts i papereres.Pel que fa als treballs de jardineria, que el projecte també contempla, està previst un nou sistema de reg per goteig de talussos i parterres; una actuació sobre la jardineria dels talussos fent neteja, poda i plantació segons les necessitats i la neteja de grafits al mobiliari urbà i casetes d'obra.La Consellera de Parcs i Jardins,, destaca la importància d'aquest projecte ja que "tractant-se d'un parc referent a la ciutat, tant per la seva ubicació privilegiada com per la seva encertada diversificació d'usos, ja feia temps que necessitàvem iniciar aquests treballs".Es preveu que les obres tinguin una durada de sis mesos i compten amb un pressupost de 195.510,57 euros.