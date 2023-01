L'atur es frena a Tarragona i les Terres de l'Ebre al mes de desembre amb una reducció del 0,87%

L'registrat durant el mes de desembre ali lesés de 41.711 persones, 365 menys que el mes anterior, segons les dades delpublicades aquest dimarts. Es frena així el lleuger augment de novembre (1,92%) i suposa unaEn canvi, es manté una rebaixa de l'atur interanual de l'11,74%, amb 5.549 persones aturades menys que al final del 2021. Delsa Tarragona i l'Ebre, 17.334 són homes i 24.377 són dones, i pel que fa als menors de 25 anys, hi ha 2.713 joves sense feina, 1.442 homes i 1.271 dones. Per sectors, elscontinua encapçalant el rànquing amb més de 29.512 persones aturades.Dels 41.711 aturats del passat mes de desembre a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, 29.512 corresponen al sector serveis, 1.721 a l', 3.779 a la indústria i 3.670 a la constricció, aquests darrers dos sectors amb un ínfim ascens de parats. També es manté estable el nombre de persones a l'atur a qui no els consta cap feina anterior, i que són 3.029.Quant al nombre d'afiliats a la, la xifra total al desembre ha estat de 322.353 persones al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, fet que representa que un descens del 0,84% de llocs de feina creats amb 2.726 afiliats menys que al mes de novembre. Tot i això, són 6.130 llocs de treball més a la Seguretat Social (un 1,94%) que fa un any, segons les dades que també ha publicat aquest dimarts el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.La contractació ha caigut al desembre un 27,16% a Tarragona i l'Ebre. S'han fet concretament 15.360 contractes, 5.726 menys que el mes de novembre del 2022 i 6.944 menys que fa un any (una davallada del 31,13%). Del total de contractes, 11.362 es van fer al sector serveis, 923 a l'agricultura, 2.361 a lai 714 a laEl nombre de contractes indefinits ha estat de 6.091. Aquest tipus de contractació s'ha reduït un 33,56% respecte del mes anterior, amb 3.077 menys, però encara representa un 147,50% més que el mes de desembre del 2021, respecte del qual són 3.630 contractes indefinits més. Per contra, de contractes temporals se n'han fet 9.269, un 22,23% menys que fa al novembre i un 53,29% menys que fa un any (amb 10.574 contractes temporals menys que el desembre del 2021), segons el Ministeri de Treball.Pel que fa als(ERTO) afecten 30 empreses del territori i 146 treballadors.