Tarragona tindrà tres cavalcades de Reis aquest dijous

El patge, a l'Ajuntament fins dimecres 4

Aquest dijous a la tarda se celebraran tres, tal com sol ser ja habitual. Seran en tres punts diferents de la ciutat i la primera sortirà a dos quarts de sis des del carrer 28 de, per iniciar un recorregut que finalitzarà a la. Aquell mateix dia a partir de dos quarts de 8 del vespre al pati exterior de l'hi haurà un espai per fer-se fotografies amb els patges reials i rebre el regal per part seva.Al barri desortirà la segona cavalcada a les sis de la tarda, el mateix 5 de gener, en un recorregut que transcorrerà també pels barris dei deI fora dels barris de Ponent, Ses Majestats els Reis Mags d'Orient arribaran ala un quart de set del vespre, per iniciar més endavant la cavalcada fins a la, per diferents carrers del centre de la ciutat.La carrossa de l’Estel els guia fins a la ciutat, la de la Sínia els acompanya per subministrar aigua a totes les seves bèsties, i les del Dromedari, el Camell i l’Elefant continuen el seguici. El recorregut parteix de la, continuarà pel carrer Apodaca, la plaça de la Mitja Lluna, el carrer Unió, la Rambla Nova (dos tombs), el carrer Sant Agustí, el Portalet i la plaça de la Font. Cap a dos quarts de 9 del vespre, es preveu l'arribada a la plaça de la Font, amb els tocs dels clarins i timbales per saludar els Mags, el lliurament de les claus de la ciutat per part de l’alcalde, i el missatge de pau a les nenes i nens dels reis Melcior, Gaspar i Baltasar i tot seguit començar el repartiment de regals per totes les cases de la ciutat.Des d’ahir dilluns i fins al 4 de gener, el patge reial serà alper recollir les cartes als Reis d’Orient dels nens i nenes de Tarragona. El cèlebre ajudant deserà els dies 2, 3 i 4 de gener a l’Ajuntament, on rebrà els infants de la ciutat de 6 de la tarda a 8 del vespre.