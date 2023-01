Infants amb autisme i altres necessitats especials gaudeixen del Parc de Nadal de Tarragona sense soroll

Els infants amb un(TEA) i altres necessitats, com els que pateixen, han gaudit aquest dilluns d'un matí sense soroll al. Durant prop de quatre hores, s'ha reduït el soroll ambiental, no hi ha hagut fil musical i s'ha vetllat per mantenir un volum de veu relaxat.La iniciativa, que compta amb el suport de l'associació, ha estat aplaudida per les prop de 300 famílies que s'han apropat al recinte firal delde Tarragona al llarg del matí. "El meu fill té paràlisi i els sorolls li molesten molt", assegura la mare d'un dels usuaris,, qui considera que la iniciativa era "necessària" a la ciutat.El president de l'associació Todos en Azul, Juan José Caravaca, valora molt positivament que s'hagi tornat a fer aquesta iniciativa al Parc de Nadal de Tarragona, tres anys després, i que s'hagi ampliat a "un matí sencer". El 2019 va ser el primer any que l'espai acollia aquest projecte, però només es van reduir els sorolls i les músiques durant una hora.Els familiars dels infants amb diversitat funcional demanen que aquest tipus de propostes es traslladin a la resta d'activitats d'oci que es porten a terme durant l'any, i reivindiquen que ja haurien d'estar pensades "per a tothom".Per la seva banda, la directora del Parc de Nadal, Marina Borràs, ha assegurat que es tracta d'un dia "molt inclusiu". S'ha fet coincidir en un matí en el qual no s'havia programat cap espectacle i s'ha suprimit la megafonia i la música. A més, els monitors comptaven amb uns pictogrames que els servien per poder explicar millor les activitats als usuaris amb TEA. Els infants amb alguna necessitat especial també lluïen una polsera blava que els permetia no haver de fer cua en cap activitat.El Parc Infantil de Nadal de Tarragona va obrir les portes el passat 27 de desembre al recinte firal del Palau de Congressos, on romandrà fins al 4 de gener. Durant els nou dies d’obertura, s’oferiran més de cinquanta propostes, entre les quals destaca l'aposta per la robòtica i la realitat virtual.