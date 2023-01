Alcaldes del Tarragonès volen que el Twitter de Protecció Civil només s'usi per a situacions d'emergència

Un perfil específic pel Plaseqta

Alcaldes de la comarca deldemanen que el compte oficial dede(@emergenciescat) s'utilitzi només per comunicar situacions d'i no per processos de funcionament habituals de lao els denominats "". Així ho han manifestat en declaracions a l'ACN els batlles del Morell,, i de la Pobla de Mafumet,Des de setembre, el canal informa de qualsevol incidència que les empreses del sector comuniquen al(CECAT), com ara arrencades programades d'una planta. Segons els alcaldes, aquesta pràctica pot crear "" o "confusió". Protecció Civil ja ha anunciat que estudia crear un perfil específic pelA tall d'exemple, durant la primera quinzena de desembre, Protecció Civil ha publicat fins a 14 tuits relatius a la petroquímica tarragonina. S'ha informat deo lad'alguna planta que pot causar l'encesa puntual d'unao d'emissió de sorolls.L'alcalde del Morell creu que "i ens trobem en un moment que les pròpies empreses comuniquen gairebé totes les activitats extraordinàries". Calbet assegura que són un "ajuntament crític, demanem que les coses es facin ben fetes i que es comuniquin quan toca i com toca". Tot i això, insisteix que ". Entenem que hi ha d'haver transparència i comunicació d'episodis puntuals no programats o incidents que no estiguin previstos. Ara bé, si es comuniquen procediments normals com posades en marxa de les plantes, a la ciutadania li creem alarmisme". També tem que la societat "no sigui capaç de desgranar el gra de la palla" en cas d'una emergència real.L'alcalde de la Pobla de Mafumet, Joan Maria Sardà, coincideix amb el batlle de la població veïna: "entenc que s'hauria de comunicar quan és realment necessari" i no processos "habituals". Sardà creu que "tanta informació pot crear confusió" entre la ciutadania, tot i que veu amb bons ulls que es publiqui en cas d'haver afectacions a l'exterior com l'encesa d'una torxa. "No voldria que els veïns ho veiessin com una", diu l'alcalde de la Pobla. "Els canals d'emergència s'han d'utilitzar en cas d'emergència", acaba Calbet. "Ens ho hauríem de replantejar", afegeix.Des del mes de setembre, Protecció Civil va canviar la comunicació dels incidents de la química arran del retorn de la gestió del Pla d'Emergències Químiques a Tarragona. Ara per ara, s'informa de tots aquells "incidents" que es pugin percebre des de l'exterior dels recintes. Segons es recull al Plaseqta, un incident és "qualsevol disfunció de la planta en què no està implicada una substància perillosa i que es pot controlar amb els mitjans habituals establerts sense afectar la seguretat de les instal·lacions ni de les persones ni del medi ambient", incloent també "qualsevol fet que pot ser percebut per la població i especialment si és susceptible de crear una alarma, com és el cas d’emissions deals equips de seguretat com torxes o altres situacions similars."Sobre la queixa dels alcaldes del Morell i de la Pobla, fonts de Protecció Civil han valorat a l'ACN que "". Tot i això, han assegurat que "el canal d'@emergenciescat no és només per informar d'accidents greus" i han indicat que fins fa pocs mesos només es comunicaven els incidents que tenien una afectació exterior allargada en el temps i en aquests casos "s'anava tard".Ara estudien obrir un compte específic de Twitter del Plaseqta, és a dir, per incidències, consells o simulacres relacionats amb la petroquímica de Tarragona, seguint l'exemple dels comptes de trànsit de carreteres concretes.L'investigador d'Asterisc, el grup de recerca en comunicació de la URV,, sobre aquest canvi de protocol apunta que Protecció Civil "s'està posant un repte molt alt com és voler informar de tot". Tot i això, manifesta que "la gent és capaç de distingir quan és una aturada o un procés normal" i justifica el canvi dels últims mesos: "fan els tuits perquè pot tenir una afectació exterior i generar alarma: uns sorolls, unes flames o unes sirenes. Llavors l'usuari mira a Twitter i veu què passa". La ciutadania delté més consciència sobre el risc d'emergència, segons l'expert de la URV, i "sap distingir entre un tuit que posa 'emergència, confineu-vos' a un que digui 'aturada, sorolls'.L'(AEQT) considera que "és important distingir entre el que s’anomena incident menor, i situacions d’emergència. Els incidents menors són situacions habituals, sovint fins i tot programades o que formen part dels processos, i que no impliquen una situació de risc o d’emergència". El president de l'AEQT,, emmarca aquestes comunicacions en una "aposta per la transparència" del sector químic tarragoní.Per al de la URV, "el gran repte és que en el moment de l'excepcionalitat es reaccioni prou ràpid per informar a la població" i creu que això no ha passat en els darrers incidents com per exemple la fuita de nafta en una empresa d'hidrocarburs de Constantí el passat mes de setembre. "En una situació de fuita que generi olors, l'administració serà capaç de coordinar-se amb l'empresa per generar informació correcta i rellevant sobre aquella situació no programada?", es pregunta Gonzalo.