L'Espluga de Francolí dissol l'organisme de gestió turística i suprimeix la plaça del gerent, acusat d'abusos sexuals

El ple de l'(Conca de Barberà) va aprovar aquest dijous al vespre iniciar els tràmits per dissoldre l'(Organisme de Gestió de les Instal·lacions i Activitats Museístiques) amb els vots a favor de l'equip de govern. Aquest pas preveu també l'amortització de la seva gerència, que l'ocupa un treballador acusat d'agressions sexuals. El consistori ja havia apartat temporalment durant sis mesos l'empleat en obrir-li un expedient disciplinari, com a mesura "cautelar", que va quedar arxivat. L'alcalde de l'Espluga de Francolí,, ha explicat que d'aquesta manera volen "reestructurar" l'àrea de turisme.Amb l'aprovació inicial de la dissolució s'obre un període d'al·legacions que s'allargarà fins a finals de gener. L'actual gerent ocuparà el lloc fins que es cobreixi una nova plaça de coordinador de turisme i cultura, amb més rang laboral. Els fets es remunten a l'any 2016 quan, presumptament, el gerent va agredir sexualment una treballadora de l’oficina de turisme l’any 2016. El cas continua obert als jutjats, a l'espera de l'obertura de judici oral. L'Ajuntament va demanar personar-se com acusació popular.L'alcalde de l'Espluga, Josep Maria Vidal, ha justificat la decisió de dissoldre el l'INACMU i el Patronat de Turisme afirmant que des de la seva creació no s'ha aconseguit "una millora substancial de l'àrea de turisme, ni tampoc una xifra òptima de visitants". També ha apuntat que aquesta reestructuració dona resposta a la voluntat de "donar rellevància" als gravats paleolítics descoberts a la cova de la Font Major el 2019. A més, el consistori preveu crear un Consell de Participació de Turisme amb diverses entitats com el Museu de la Vida Rural, l'IPHES o el Camp d'Aprenentatge Monestirs del Cister, entre d'altres.