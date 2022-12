Detenen a Reus una dona per traficar amb un paquet de cocaïna

Lai el grup operatiu del(SVA) de l', van capturar un paquet postal amb dos quilos i mig de substància que va resultar ser cafè mòlt i “cocaïna negra”. La investigació es va iniciar aquest estiu passat, en què ha col·laborat l'(ZFA) deque prèviament havia interceptat un paquet postal sospitós.La policia, doncs, va detenir una, que era resident a, on es va escorcollar el seu domicili i es van intervenir diversos terminals de telefonia mòbil, que s'estan estudiant per tal d'arriba a la "desarticulació absoluta" del grup criminal.Els agents van rebre notícies que es podia estar intentant introduir cocaïna a la demarcació de Tarragona fent ús d'una; com a resultat de les gestions dels investigadors, es va arribar fins a una empresa de paqueteria i es va poder interceptar un paquet que venia de Sud-amèrica, abans que fos recollit per components del grup criminal.Després de ser sotmès el paquet a diferents proves, es va comprovar que contenia una quantitat indeterminada deque finalment va resultar ser el que a l'argot s'anomena “cocaïna negra” o “cocaïna invisible”, al costat de cafè mòlt.Els investigadors van sol·licitar del, autorització per a la circulació i entrega controlada del paquet postal, i es va acordar el Jutjat competent la diligència, que es va materialitzar, arribant fins a Reus on el lliurament controlat es va fer a una dona de 43 anys, que es va fer càrrec del paquet.En el marc de la investigació i després de la detenció de la dona, l'Oficina de Recerca Criminal Duanera alemanya, va procedir al mateix aeroport de Leipzig a l'aprehensió d'un segon paquet relacionat amb el grup criminal que s'està investigant.La droga intervinguda s'ha remès al laboratori de l', que és l'encarregat de fer anàlisis de les substàncies estupefaents que s'intervenen. Les característiques de la substància intervinguda, com del mètode d'ocultament, ha fet pensar als investigadors que aquesta, una vegada separada del cafè,, per tal d'aconseguir més quantitat i per tant més benefici econòmic, a fi de procedir a la seva distribució final en dosis per al consum.La “cocaïna negra” o “invisible”, és coneguda per la dificultat que té la seva detecció, ja que la barreja que es fa servir per arribar al canvi de color, també canvia radicalment la seva forma i olor; de vegades, com ha estat el cas, s'ha fet passar per cafè mòlt encara que en altres es fa passar per carbó, terrossos de sucre, làmines de diferents productes i fins i tot tinta d'impressora. No es descarten noves detencions.