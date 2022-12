El preu del bitllet senzill de l'autobús de Tarragona pujarà a 1,60 euros

En Comú Podem permet l'aprovació dels pressupostos

Protesta dels treballadors de l'empresa de neteja

Membres del comitè d'empresa de FCC han assistit de nou al plenari per felicitar l'any nou i demanar un nou plec de condicions del contracte. Foto: Josep M. Llauradó

Sorpresa al ple municipal de, aquest divendres a la. Abans que es debatés la proposta de pressupostos, la regidora) ha fet una esmena al punt que havia de modificar el. Inicialment estava previst que pugés a 1,90 euros , mentre que els abonaments es congelaven. La proposta de reduir-ho a(fins ara el preu és 1,50) tot i generar certa confusió, perquè afectava al pressupost, s'ha acabat aprovant, amb els vots favorables del govern i el vot contrari de l'oposició.Segons el regidor d'Hisenda,, el 55% dels usuaris del transport públic de Tarragona ho fa a través d'un abonament i un 30% no paga per exempcions per motius d'edat. Pel que fa al, segons Fortuny. Aquests seran els que en comptes de pagar 1,50 (o 1,90 tal com estava previst) a partir de l'1 de gener pagaran 1,60, si béFortuny ha lamentat l'actitud dels grups de l'oposició, que es negaven a l'increment: "", cridava aquest divendres Fortuny, que es queixava també del descompte que hauran d'aplicar per reduir a la meitat el preu dels abonaments a causa de la subvenció de l'Estat. I és que el govern espanyol aportarà un 30% dels diners, mentre que l'Ajuntament haurà de posar el 20% restant, i això farà desquadrar els comptes municipals.Al parer d'En Comú Podem, la seva esmena ha permès "aturar la pujada", només incrementant el preu del bitllet senzill a l'(IPC), és a dir, 10 cèntims. Aquesta era una de les condicions que els comuns obligaven a complir al govern si volien la seva abstenció en el punt dels pressupostos.Més tard, en el punt de debat dels pressupostos per al 2023, el govern ha inclòs diferents esmenes que ja demanava també En Comú Podem aquest passat dijous . Fortuny ha assenyalat que les negociacions han mogut 111.000 euros respecte a la proposta inicial, corresponents a partides de cultura, patrimoni, educació, entre d'altres., un fet que posa en una situació "complicada" ja que alguns dels diners estan lligats al, uns diners que no estaran disponibles des de principis d'any. "El que es fa amb aquesta esmena es dona resposta a grups polítics que ens han fet notar la necessitat de fer determinades accions", ha afirmat Jordi Fortuny, fent al·lusió ali a En Comú Podem.Tot plegat, s'ha produït en una jornada en la que un dels dos regidors de Ciutadans,, no ha participat del ple per indisposició. Això minvava la capacitat d'incidència de l'oposició. Les esmenes s'han pogut aprovar, mentre que Fortuny ha presentat tot seguit la proposta definitiva. "Hi ha hagut col·laboració dels diferents grups polítics", ha afirmat el regidor, "és un pressupost coherent amb la realitat que vivim". L'abstenció dels Comuns ha permès sumar 13 vots a favor, 12 en contra i una abstenció.Durant l'inici de la sessió plenària, una desena de treballadors de l', han protestat de nou contra la intenció del govern de tornar a licitar el servei amb el mateix plec de condicions que va provocar que el concurs quedés desert. Amb el lema "", han aixecat els seus cartells durant una bona estona.L'alcalde,, ha iniciat de fet el ple assenyalant que ja hi havia hagut una trobada entre govern i plantilla per traslladar-los que, que es preveu licitar de nou en els propers mesos. Durant la presentació del pressupost, Fortuny, a més, ha destacat que els comptes inclouen 1 milió d'euros més per a l'empresa FCC en relació al contracte de neteja, per al 2023.