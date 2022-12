El govern d'Altafulla sorgit de la moció de censura no aconsegueix aprovar els pressupostos

defuig l'estabilitat. Aquest dijous a la tarda s'han debatut els pressupostos presentats pel govern sorgit de la moció de censura al passat mes de maig . L'alcaldessa,, no tenia assegurats els suports necessaris donat que en aquests darrers mesos la unitat s'ha anat esquerdant. El vot decisiu en contra de, regidor no adscrit representant del, han tirat enrere uns comptes que segons el govern eren semblants als de 2022, aprovats per l'executiu de l'anterior alcalde,Durant la sessió, de prop de dues hores, hi ha hagut retrets per part de l'oposició de falta de negociació. L', el grup que liderava el consistori fa mig any, ha lamentat que no s'atenguessin les seves demandes, mentre que tant els regidors Xavier Rofas com(PSC) han assenyalat que l'objectiu de la moció de censura -un pla de xoc a la platja, que pateix una regressió endèmica- no s'ha acomplert. Tot i així, Jordi Molinera s'ha ofert a negociar de nou uns pressupostos per al 2023 que siguin consensuats.L'escenari actual, doncs, torna a ser convuls i potser no tindrà solució fins a les eleccions municipals. Al maig d'enguany tantcom Ara Altafulla, com tambéi el PDeCAT, van unir-se per fer fora el govern de l'EINA. L'incident a la platja, a causa del temporal, va desencadenar protestes tant en l'àmbit econòmic i social com en el polític. Un cop fet el canvi de govern, no ha estat senzill el camí adoptat, primer amb la pèrdua de confiança en Hèctor López-Bofill , que va abandonar l'executiu i el va deixar en minoria, i més tard amb les diferents votacions en contra en diferents punts del regidor Xavier Rofas.