La T-10 i la T-10/30 amplien el descompte del 30 al 50% a la demarcació de Tarragona

El(ATM) de Tarragona ha aprovat aquest dijous al matí ampliar les bonificacions dels títols demés recurrents. Així, lai la, que representen gairebé 7 de cada 10 validacions, augmenten la rebaixa del 30 al 50% i s'igualen a les T-50/30 i T-MES, que des del setembre passat ja estan a meitat de preu.Aquestes noves condicions s'han impulsat arran del nouque ha aprovat aquesta setmana el Consell de Ministres, que vincula la bonificació del 30% del preu del transport públic al fet que la resta d'administracions competents aportin almenys un 20% per assolir una rebaixa mínima del 50%.Fins ara la T-10 i la T-10/30 tenien una bonificació del 30%. El Govern, vist que són dels títols més utilitzats, ha decidit aportar-hi el 20% restant, en el que, subratlla l'executiu català, significa una ratificació de l'aposta per fomentar l'ús del transport públic, fer front a la crisi econòmica i assolir lade la mobilitat. La T-50/30 i la T-MES i la resta de títols integrats mantenen la bonificació del 50% que ja tenien, un cop assegurada la bonificació del 30% de l'Estat. Les noves condicions seran efectives per als títols adquirits a partir de l'1 de gener.Una altra de les novetats, que ja es va aprovar en l'anterior Consell d'Administració, és que l'ATM de Tarragona posarà en marxa la T-Jove. Es tracta d'un títol vàlid per a persones d'entre 17 i 30 anys i permet un nombre il·limitat de desplaçaments en tots els modes de transport integrats al sistema tarifari. Té una validesa de 90 dies i es preveu que estigui operatiu durant el primer semestre del 2023.A més, laes reconvertirà a T-16. El canvi es farà efectiu també durant el primer semestre de l'any vinent. La targeta permet fer un nombre il·limitat de viatges en la zona tarifària on resideix el menor.