La junta de govern de Montblanc aprova el projecte definitiu d'urbanització del polígon on s'ubicarà Bon Preu

La junta de govern de l'ha aprovat aquest dijous el projecte definitiu d'urbanització del nou polígon industrial promogut per-organisme públic de la Generalitat-, on s'ubicarà la ciutat logística de. Es tracta d'una zona industrial de més de 346.000 metres quadrats on es preveu que s'hi instal·lin empreses logístiques i industrials, a més de 39.000 metres quadrats per a activitats terciàries.Amb aquesta aprovació, l'Ajuntament de Montblanc finalitza els tràmits administratius que depenen de l'administració local i un cop feta la publicació al(BOPT) només caldrà inscriure les parcel·les al registre de la propietat abans que comencin les obres.El polígon ha d'acollir la nova ciutat logística de la cadena de distribució Bon Preu. L'empresa preveu invertir 97,8 milions d'euros en una primera fase i crearà 300 nous llocs de treball en un espai de 39.100 metres quadrats edificats on s'hi gestionaran 25 milions de caixes o d'unitats. Un cop Bon Preu disposi de l'autorització per a executar la Fase 1 es preveu que el centre logístic estigui operatiu en dos anys.Per a l'Ajuntament de Montblanc, aprovació definitiva del projecte d'urbanització suposa, de manera automàtica, l'aportació de 385.000 euros per part de Cimalsa. A més a més, el municipi disposarà d'una finca de 19.000 metres quadrats a la zona A -comercial- del polígon. El valor d'aquesta finca, que es podrà vendre en fins i tot en unitats de 4.000 metres quadrats, encara no està quantificat.Bon Preu preveu a Montblanc una inversió global de 204 milions d'euros per construir un magatzem de secs de 55.900 metres quadrats; un magatzem de frescos de 38.800 metres quadrats i un espai de logis inversa de 8.900 metres quadrats. En total, l'espai que ocuparà serà de 103.600 metres quadrats i la previsió és d'arribar a contractar directament 900 treballadors.