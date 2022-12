La plaça Imperial Tàrraco acollirà una nova comissaria dels Mossos i la Guàrdia Urbana

tindrà una nova comissaria de proximitat delsi compartida alhora amb la. S'ha anunciat en el marc de la Junta Local de Seguretat, celebrada aquest dijous, amb la presència del conseller d'Interior,. El nou equipament no serà de construcció sinó que s'habilitarà un espai a l'estació d'autobusos, a la, i facilitarà el patrullatge combinat dels dos cossos policials. Segons el conseller, la comissaria podria posar-se en marxa al primer semestre de 2024, alhora que també es preveu dotar de més agents l'La regidora de Seguretat,, ha destacat l'"augment de confiança" de la ciutadania respecte als cossos policials. En total, els càlculs facilitats assenyalen un 12,7% menys de delictes a la ciutat respecte a l'any 2019. També hi ha reducció en la quantitat de delictes contra el patrimoni, un 15% menys, i un. "Tarragona és una ciutat segura, ho testimonien les dades", ha afirmat Joan Ignasi Elena, que ha afegit que no són tendències que es produeixin en altres localitats similars.Respecte al 2021, les xifres són diferents també en la gestió de la mobilitat amb els patinets elèctrics, mentre que també es destaca que durant el 2022 no hi ha hagut cap mort per accident viari a la ciutat. Els fets delictius que més pugen són les estafes per Internet, es passa de 1.000 a 1.500 aproximadament. "La via pública per si sola és molt més segura", han detallat des dels Mossos d'Esquadra.Durant la compareixença, Guzmán també ha comentat que estan treballant en el nou Pla Local de Seguretat. Pel que fa a fets relacionats amb la violència masclista, Joan Ignasi Elena ha comentat que hi ha hagut un increment de denúncies, però que es desconeix si això es deu a una major conscienciació o bé a un increment de les agressions.