Els comuns ofereixen un «ultimàtum» al govern de Tarragona per aprovar els pressupostos

Darrera jornada de negociacions, aquest dijous, a l', entre els diferents grups. Elsno tenen l'aprovació garantida per part de cap dels representants de l'oposició i el govern fa mans i mànigues per tal de recollir les seves demandes. Aquest migdia ha estat, regidora d', qui ha pronunciat un "ultimàtum" a l'executiu local per tal que accepti "totes" les condicions expressades en un document, la primera de les quals és reduir l'increment de preu del bitllet senzill de l'autobús fins a un màxim de 10 cèntims, seguint l'"Aquí ens aturem", ha explicat Pérez, que tot i la situació tensa ha evitat avançar quin podria ser el seu sentit de vot en el plenari que s'ha de celebrar aquest divendres a partir de les 9 del matí. Les condicions per facilitar una abstenció dels comuns versen sobre diferents temàtiques, si bé assenyalen que la majoria hauran d'anar lligades al romanent que es podria aconseguir durant el primer trimestre de 2023, un cop fet el tràmit pressupostari. La manca de fons municipals no convenç els comuns, que demana de nou redistribuir millor les partides.Concretament, reclamen un fons de contingència social per la mobilitat de 50.000 euros per totes aquelles persones amb ingressos iguals o inferiors a la renda garantida que tenen dificultats per accedir als abonaments d'autobús. També, aprofitar la mesura llençada ahir pel govern espanyol, per bonificar amb un 50% tots els abonaments de l'autobús, l'Ajuntament ha de posar el 20% per assolir aquesta mesura.Pel que fa al pressupost de despesa corrent, Cooperació passaria de 200.000 euros pressupostats inicialment a 300.000 euros, a banda de 180.000 euros de romanent, assolint així els 480.000 euros de l'any anterior. En memòria històrica, es passaria de 1.000 euros pressupostats inicialment a 10.000 euros; en feminismes es veuria incrementat en 14.000 euros lligats a romanent la seva partida per activitats i sensibilització; en joventut incrementaria el seu pressupost en 50.000 euros lligats a romanent; i en Centres Cívics es veuria incrementat en 60.000 euros lligats a romanent la seva partida per activitats i programes, arribant als 120.000 euros en total.Aquestes i altres propostes estan pendents dels càlculs a fer per part del responsable de l'àrea d'Hisenda, Jordi Fortuny. Pérez ha enviat un "missatge de tranquil·litat" ja que la seva intenció és negociar "fins a l'últim minut".