​Una desena de pobles de Tarragona rebran més d’un milió d’euros per reduir la sinistralitat

Deu milions d’euros per millorar la seguretat viària

Sis municipis deli quatre de lesderebranper reduir la sinistralitat a les carreteres durant el 2023. Es tracta deEl departament d’Interior ha presentat aquest dijous un paquet de projectes de pacificació del trànsit centrat en la mobilitat segura i sostenible, especialment en la millora de les travesseres. El conseller d’Interior,, ha insistit que els projectes estaran subvencionats al 100% per garantir l’execució de les obres i ha anunciat que de cara al 2024 s’obrirà una nova convocatòria amb el mateix objectiu.Tot i l’existència de plans de mobilitat en pobles petits, el departament d’Interior ha detectat una “mancança” a l’hora d’aplicar-los per falta de recursos econòmics. Amb la voluntat d’assegurar que els projectes de millora de la pacificació del trànsit siguin una realitat, el conseller Joan Ignasi Elena ha afirmat que els Ajuntaments rebran les subvencions atorgades durant el pròxim mes.En el cas del Camp de Tarragona, sis municipis rebran fins a 626.000 euros per executar set projectes durant l’any vinent. Bràfim, a l’Alt Camp, és el poble que ha aconseguit dues subvencions; d’una banda, per potenciar la circulació amb bicicleta i de l’altra, per instal·lar elements reductors de velocitat. Pel que fa a les Terres de l’Ebre, es destinaran uns 497.000 euros per iniciatives dels municipis de Flix, Deltebre, l’Aldea i el Pinell de Brai. Segons el departament, les millores de la seguretat viària beneficiaran unes 30.000 persones.La majoria del pressupost servirà per millorar les travesseres, uns espais on es concentra un percentatge més elevat de sinistralitat. A més, també s’implementaran projectes relacionats amb la instal·lació de semàfors, guals accessibles i paviment podotàctil, pilones, radars pedagògics, reductors de velocitat, reducció de l’accés amb vehicle a l’espai urbà i la limitació de velocitat.Segons Elena, el programa s’emmarca en l’objectiu de reduir un 15% la mortalitat a les carreteres de cara l’any vinent i un 50% per al 2030. L’horitzó europeu a més llarg termini, per al 2050, és el de zero víctimes.El paquet de subvencions està dotat amb deu milions d’euros que el departament ha previst per aquest 2023. En total, es podran executar 91 projectes per millorar la seguretat viària en municipis de menys de 50.000 habitants de tot Catalunya. En aquesta primera convocatòria s’hi van presentar 226 consistoris, dels quals 122 complien els requisits mínims i 43 van ser els adjudicataris provisionals. Inicialment, el departament havia previst cinc milions d’euros per aquesta convocatòria, que va haver de doblar vista la quantitat de municipis presentats, la qualitat dels projectes i que molts dels municipis quedaven fora de la convocatòria.