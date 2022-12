​Desarticulen una organització que regularitzava de forma fraudulenta ciutadans marroquins

Laha desarticulat una organització que, suposadament, es dedicava a. Segons el relat policial, els clients pagaven unsper aconseguir la residència. Per aconseguir-ho, l'organització presentava a les oficines d'estrangeria documentació de filiació com a descendents de sahrauís espanyols falsificada per un funcionari de la ciutat d', al sud del. S'han detingut en total sis persones: dues a Navarra per pertinença a, afavorir la immigració irregular i falsedat documental, així com quatre més -dues també a, unai una altra a-, perD'acord amb el comunicat de la policia espanyola, totes les sol·licituds de residència per arrelament familiar mostraven algunes similituds encara que fossin presentades en diferents províncies. En el moment de ser tramitades, es va detectar que els documents havien estat expedits a la ciutat d'Assa.Agents de la policia espanyola es van posar en contacte amb les autoritats del Marroc, que van confirmar que els registres oficials no es corresponien amb els presentats pels ciutadans. A partir de la informació facilitada, la policia marroquina va detenir el funcionari del registre per falsedat documental.La investigació ha permès concloure que almenysvan contactar amb l'organització per obtenir la documentació fraudulenta. Haurien pagat uns 3.000 euros cadascun, fet pel qual s'estima que el grup va obtenir uns beneficis de 150.000 euros amb les operacions.L'operatiu es va iniciar quan els funcionaris van observar un nombre inusualment alt de sol·licituds de residència i treball per circumstàncies excepcionals, concretament, arrelament familiar. Els sol·licitants presentaven documentació de filiació adduint que eren descendents de sahrauís amb nacionalitat espanyola.En total, s'han detingut sis persones arreu de l'Estat, una de les quals a Tarragona. La policia espanyola va efectuar dos escorcolls a Navarra que van acabar amb el decomís de nombrosa documentació fraudulenta, 3.400 euros en efectiu i material informàtic rellevant per a la investigació.