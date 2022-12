El PSC reclama que Tarragona «surti al mapa» com a condició per aprovar els pressupostos autonòmics

Més de 80 milions d'euros i compromís amb els projectes aparaulats: aquesta és la proposta delde les comarques tarragonines per als pressupostos de la Generalitat, que fa diverses setmanes que negocien amb. El primer secretari dels socialistes al Camp de Tarragona,, ha comparegut aquest dijous per reivindicar una major presència d'aquestes comarques en uns comptes que no tenen garantida la seva aprovació. "La primera responsabilitat de qualsevol govern és aprovar els seus pressupostos, és la primera obligació que té el Govern de, per responsabilitat democràtica", ha assenyalat el també alcalde del. Martínez creu que aquesta negociació pot ser una "oportunitat" per "superar el procés, que ha omplicat la divisió dels catalans" i començar aEls socialistes reclamen que els projectes com ara l'ampliació de l'Hospital de Vendrell,, el, el, entre d'altres, tinguin un compromís ferm per part de la Generalitat, si bé també han traslladat demandes específiques per tal que als pressupostos "el Camp de Tarragona surti al mapa".Alguns d'aquests punts són incloure 15 milions d'euros per iniciar les primeres fases de la Ciutat de la Justícia de Tarragona, ampliar el CAP La Granja i fer un nou CAP als barris de Ponent (10 milions), construir un edifici per a l'Escola Ponent (7 milions) i un altre per a l'Institut de l'Arrabassada (7 milions), 2 milions anuals per restaurar la Muralla, 3 per la reforma del sistema de recollida d'aigües pluvials, 1 per la riera de la Móra, 4 pel desdoblament del CAP Sant Pere de Reus, 10 per les obres del Barranc de Barenys a Salou, entre d'altres. En total, demandes que sumen 85,42 milions d'euros per a tota la demarcació, a més a més d'altres apostes pressupostàries que formen part d'altres partides, com ara la llei de barris.