Tarragona acomiada el 2022 amb la visita de l'Home dels Nassos i el Cap d'Any infantil

L'tornarà a ser el gran protagonista del matí del, el darrer dia de l'any. Després de visitar durant els últims dos anys els barris de, enguany aquest emblemàtic personatge amb tants nassos com dies li queden a l'any visitarà els, passant per l', on celebrarà el centenari del seu rellotge, abans d'iniciar el recorregut que el portarà fins a la. Finalment, des del balcó de l'Ajuntament, saludarà als infants de la ciutat amb la seva tradicional cançó.El mateix dissabte, i per segon any, Tarragona acomiadarà l'any 2022 amb el. Des de les 10 del matí hi haurà un trenet infantil a la plaça Corsini i al Mercat Central es podran comprar kits de Cap d'Any. A les 11dinamitzarà la festa abans de les campanades que enguany presentarà el cantant del, el tarragoní. Finalment, el duetposarà música al final d'una festa que, a diferència de l'any passat, no tindrà cap restricció per la pandèmia.D'altra banda, la canalla que ho desitgi pot lliurar laal patge reial els dies 2, 3 i 4 de gener des de les 6 de la tarda fins a les 8 del vespre al