L'Auditori de la Diputació enceta al gener el nou cicle de cinema en versió original

El nou any arriba a l'amb una nova edició del, organitzat per laen col·laboració amb l'. El cicle aproparà a la ciutadaniarecents que han tingut rellevància, i que s'emeten en versió original subtitulada. El proper 8 de gener arrenca el cicle, amb la projecció de la pel·lícula, de, estrenada aquest any.Les pel·lícules es projectarana l'Auditori Diputació, ubicat al. Les entrades tenen un cost dei es podran adquirir al vestíbul de l'Auditori Diputació a partir d'una hora abans de cada projecció,A la pel·lícula Alcarràs de Carla Simón, que donarà el tret de sortida al cicle el dia, la seguiran Ali&Ava, de Clio Barnard (Regne Unit, 2021) el dia 15 de gener; Cinco lobitos, d'Alaudia Ruiz de Azúa (Espanya, 2022) el 22 de gener; Todo a la vez en todas partes, de Dan Kwan i Daniel Scheinert (EUA, 2022) el 29 de gener; As bestas, de Rodrigo Sorogoyen (Espanya, 2022) el 5 de febrer; Argentina, de Santiago Mitre (Argentina, 2021) el 19 de febrer; La peor persona del mundo, de Joachim Trier (Noruega, 2021) el 26 de febrer; Buena Suerte, Leo Grande, de Sophie Hyde (Regne Unit, 2022) el 5 de març; Close de Lukas Dhont (Bèlgica, 2022) el 12 de març; Delante de ti, de Hong Sang-soo (Corea del Sud, 2021) el 19 de març, i Todo el mundo odia a Johan, de Hallvar Witzø (Noruega, 2022) el 26 de març.