Surten a la venda les entrades per a la Disfressa d'Or de Tarragona

Avui, dijous 29 de desembre, es posen a la venda les entrades per assistir a la. Després de dos anys d'absència a causa de la pandèmia, enguany, elrecupera la gala de la Disfressa d'Or, una passarel·la que aplega les disfresses individuals més espectaculars de la festa. En aquesta ocasió, la cita se celebrarà ela dos quarts de 8 del vespre a lai les 3.000 localitats per la gala es poden adquirir a través del web En el marc de la programació de carnaval, també surten a la venda a través del mateix web les entrades per a l'espectacle Qui està mirant?, una comèdia en sèrie queportaran alel dia 10 de febrer. Aquesta comèdia original de Mònica Pérez retrata les situacions quotidianes que ha comportat la irrupció de les plataformes d'streaming.D'altra banda, fins allesinteressades encara poden inscriure's a lai ladel Carnaval de Tarragona 2023, els dies, respectivament. Les inscripcions s'han de formalitzar telemàticament mitjançant el portal municipal. A través del mateix enllaç, es poden consultar les bases del concurs de comparses participants a la Rua de l'Artesania. Per participar en el concurs cal tenir uni dur una, entre altres requisits.De la mateixa manera, fins al 2 de gener, les entitats, empreses i establiments que vulguin realitzar actes relacionats amb aquesta festa i ser inclosos en el programa d'actes del Carnaval de Tarragona 2023 ho poden fer formalitzant electrònicament la seva petició. El carnaval del 2023 se celebrarà del 10 al 21 de febrer, recuperant al 100% tots els seus actes tradicionals, després de dues edicions amb restriccions per la pandèmia de la Covid-19.