Torna a sortir la licitació de la gestió del Museu Casteller de Catalunya que podria obrir a la primavera de 2023

Tres anys encallat

Ladebatrà aquest dijous la proposta dels plecs de clàusules administratives i tècniques i procedirà a aprovar la licitació de la concessió del servei públic de gestió de, el. La licitació, oberta a empreses especialitzades en la gestió d'equipaments museístics i culturals, preveu una concessió per a tres anys, més dos anys de possible pròrroga.Aquest nou contracte arriba tres anys després que el primer quedés desert. El valor estimat del projecte per al conjunt dels cinc anys, incloent-hi les pròrrogues, és de. Tot i que la darrera data d'obertura era per a finals d'aquest any, el museu podria obrir la pròxima primavera.A més, hi ha prevista una subvenció pública al concessionari de la gestió de 450.000 euros de mitjana anual que finançarien l’Ajuntament de Valls, el Departament de Cultura de la Generalitat i la Diputació de Tarragona. Les empreses que optin a la gestió de l'equipament hauran de presentar un pla d'activitats, una estratègia per captar visitants o accions per teixir sinergies amb la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, entre d'altres demandes.L'equipament i la museïtzació està feta des de fa tres anys. El juny del 2019, la licitació de la gestió integral va quedar deserta. Llavors disposava d'un pressupost dei la concessió tenia una durada de deu anys. En aquell moment, no s'hi va presentar cap oferta. El consistori vallenc ha anunciat la obertura diverses vegades, la darrera data era a finals d'aquest mateix any 2022, segons va apuntar l'alcaldessa Dolors Farré. Ara però, es torna a posposar fins la primavera del 2023, segons han anunciat des de l'Ajuntament.