El Casal Popular Sageta de Foc inicia una campanya de micromecenatge per finançar el seu nou local

Recentment el, una entitat deque agrupa socis i altres entitats, ha iniciat una campanya de micromecenatge per tal de finançar la reforma del seu nou local. A través de la plataforma Goteo han recaptat ja més de 4.000 euros, però asseguren que en"Obrim un nou espai, sense barreres arquitectòniques i millor distribució dels espais interiors per a cada activitat", detallen. El passat 3 de desembre van dur a terme un acte d'inauguració, si bé encara no han obert al públic. "Tot i haver fet l'per poder funcionar, creiem que el nou espai ens pot permetre molt més: és per això que el nostre objectiu és adequar l'espai per poder fer unaon poder-hi acollir activitats diverses, xerrades, assemblees i el que calgui", afegeixen.Els diners aniran destinats a alliberar envans, aconseguir nou mobiliari, remodelar la cuina i la nevera, revisar la instal·lació elèctrica, instal·lar una porta corredissa, adequar el pati i el magatzem i posar a punt el sistema de so.Nascut al 2006, el Casal Popular Sageta de Foc va iniciar la seva trajectòria al carrer Trinquet Vell. Al 2013 van traslladar-se al carrer de la Nau, també a la Part Alta de Tarragona, i arran de la pandèmia van optar per un nou trasllat, ara a uns baixos del número 18 del carrer de Sant Domènec. Es defineixen com un espai de trobada dels moviments socials, així com de debat al voltant del capitalisme, el patriarcat i la qüestió nacional.