​Tarragona estrena un mapping nadalenc que projecta el passat romà de la ciutat a la torre del Pretori

Elha estrenat aquest dimarts una la torre delque ha arrencat amb la projecció del passat romà de la ciutat i amb la- trobada a l'interior del sarcòfag d'una nena a latarragonina-, com a nexe amb imatges representatives de Nadal. L'espectacle audiovisual ha tingut una durada de vuit minuts i s'han fet passis cada quinze minuts, els quals s'han pogut veure des deli des de l'interior del. Fa sis anys, la mateixa empresa va fer un mapping a la façana de laper celebrar el. Ara, s'ha repetit la iniciativa amb l'objectiu d'atraure visitants al municipi durant aquestes festes nadalenques.La responsable de l'empresai encarregada de la projecció a la torre del Pretori de Tarragona,, ha explicat que no podien "obviar" de cap de les maneres la Tàrraco romana a l'inici de l'audiovisual. Per aquesta raó, han projectat imatges de soldats romans i d'altres relacionades amb aquesta època. "Vam trobar la nina d'ivori- datada del segle III -IV dC - que era una joguina per fer el traspàs de laa la temàtica de Nadal", ha assenyalat Vallverdú. Així mateix, ha detallat que ha estat "bastant senzill" adaptar l'espectacle de llums i so a l'edifici perquè no té una "arquitectura difícil".A partir de dos quarts de set d'aquesta tarda i durant aproximadament dues hores, s'han fet diversos passis del mapping, els quals només es projectaran aquest dimarts. En Joan Vinyas, de Vic, ha decidit improvisar una sortida amb la seva família i han acabat a Tarragona. Ell ha assegurat que l'exhibició li ha semblat interessant pel contrast "d'unes pedres mil·lenàries" amb un audiovisual "tan modern". La Neus Tous, també conjuntament amb la seva família, s'han topat amb la projecció mentre passejaven. En el seu cas, ha expressat que li ha agradat molt l'espectacle i ha lamentat que no en fossin coneixedors. "Ens ha sorprès que no estigués més anunciat", ha dit.Entre els espectadors dels primers passis, també s'hi ha aplegat l'Imma Tubilla, treballadora dels museus d'Història de la ciutat, que ha considerat meravellosa la iniciativa. "La idea és molt bona perquè s'associa la festa de Nadal amb la història de Tarragona, és un incentiu per venir a la ciutat i s'ha de potenciar, ja que tenim un tresor que no és gaire conegut per a la resta d'Espanya", ha destacat.