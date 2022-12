El Parc de Nadal i el Magatzem Reial obren les seves portes

El Magatzem Reial ha obert aquest dimarts les seves portes. Foto: Josep M. Llauradó

Eli elhan obert les seves portes aquest dimarts 27 de desembre a. Es tracta de dos emplaçaments centrals per a la celebració de les festes nadalenques, especialment per a les famílies i els més petits. Aquest és el primer any que s'han pogut dur a terme aquestes activitats, tal com ha assenyalat el regidordurant la visita aquest migdia.En total, el Parc de Nadal compta amb més de 50 activitats tant a l'interior delcom també a la zona del pati. Algunes d'elles fan referència directa als diferents barris que hi ha a la ciutat. Des de l'Ajuntament preveuen que més de 9.000 persones hi passin durant els dies d'obertura, del 27 de desembre al 4 de gener, en horari de matí i de tarda.Un altre equipament que ha començat a treballar aquest dimarts és el Magatzem Reial, ubicat al. Organitzats per grups, els pares, mares i fills passegen per l'interior del magatzem a mode de visita guiada, amb decoració nadalenca i ja encarada a la cavalcada del dia 5.Un dels trets característics d'aquesta edició és que inclou la participació de lai dels seus usuaris, a través d'un taller ocupacional, perquè facin de patges reials. Per ara ja han venut més de 7.000 entrades, si bé les famílies tenen temps fins al 30 de desembre, en un total de 160 torns.