Pau Ricomà creu que els pressupostos de Tarragona «s'aprovaran»

"Convé un mínim de responsabilitat": amb aquestes paraules l'alcalde de Tarragona,, s'ha referit a la celebració del plenari municipal aquest divendres per debatre la proposta deper al 2023. "Crec que s'aprovaran", ha detallat Ricomà, en cas contrari es trobaria amb la segona pròrroga consecutiva en el seu mandat. "La ciutat no s'ho mereix", ha afegit, després de comentar que enguany han hagut de buscar al voltant deafegits a causa de l'increment de costos energètics, dels costos de personal, dels tipus d'interès i dels contractes indexats a l'Aquestes declaracions les ha fet en acabar l'habitual esmorzar de Nadal que fa l'alcalde amb la premsa. Hi ha volgut destacar els "centenars de milions" d'inversions que s'esperen a la ciutat a partir de 2023, com ara el Fentre Vila-seca i la capital, a banda dels fons Next Generation.Per al 2023, Ricomà també ha destacat el repte del pla general d'urbanisme, en què un dels aspectes que volen abordar és omplir el buit entre els barris de Campclar i de Bonavista. Allà, segons el govern, proposen que la Generalitat hi traslladi l', ara Complex Educatiu, ubicat a la carretera C-31b. Aquesta mesura donaria "centralitat" a uns barris de Ponent que també a través del tramvia es reconnectarien amb el Camp de Tarragona.Pel que fa a la polèmica amb el contracte de la neteja, que va quedar desert, Ricomà ha assegurat que ja s'ha reunit amb el comitè d'empresa de FCC, que va demanar la dimissió de Jordi Fortuny, per traslladar-los que "no es preocupin" per les condicions laborals. "Estan assegurades amb el nou contracte, amb augments de sou del 8%", ha detallat, alhora que ha recordat que estan revisant el plec per tal que alguna empresa hi pugui estar interessada, com ara les exigències tecnològiques.