Heroïnes Anònimes fa una cinquantena d'acompanyaments a víctimes de violències masclistes en un any al Camp de Tarragona

Veïnes per Veïnes suma prop d'una trentena de voluntàries

Més de 2.000 denúncies per violències masclistes

L'ha fet uns 55 acompanyaments a dones que han patit violència masclista des de la seva implantació al. Tot just fa un any, l'entitat engegava el projectei, des de llavors, han ajudat una quarantena d'usuàries que han necessitat el seu suport en situacions ben diverses, com per exemple, anar als jutjats o al metge acompanyades."Quan pateixes violències masclistes, tens por del judici social, nosaltres les acompanyem sense jutjar-les, d'igual a igual", expressa a l'ACN la presidenta d'Heroïnes. També ha crescut el nombre de voluntàries i ja en sumen 27. En el primer semestre d'enguany, s'han interposat 2.339 denúncies per violència masclista a la demarcació.La xarxa de voluntàries d'Heroïnes Anònimes ha atès unes quaranta dones en el darrer any a través del projecte Veïnes per Veïnes. Ara fa un any, van posar en marxa la iniciativa adavant la "necessitat" d’oferir aquest servei d’acompanyament a víctimes de violències masclistes, més enllà dels circuits oficials.L'va engegar el projecte fa més d’una dècada a. "Fem un balanç molt positiu del primer any, malauradament hi ha hagut derivacions, l'ideal seria que no n'haguéssim d'atendre cap, però la realitat és la que és i esperem poder ajudar-les", assenyala la presidenta d'aquesta associació.Durant aquest primer any, les voluntàries han fet acompanyaments ben diversos que van des d'ajudar a muntar mobles i cuidar els fills d'una usuària que just s'havia instal·lat en un pis d'acollida a passejos per la platja o acompanyaments a judicis per tramitar el divorci o la custòdia dels menors.Recasens subratlla que sempre s'adapten a les necessitats de cada usuària i detalla que no hi ha un perfil determinat de dones que pateixen violències masclistes, sinó que les pateixen des de les que tenen recursos adquisitius alts a altres de més vulnerables o migrades. "Creiem que faltava aquesta part més emocional al territori, quan tu pateixes violències masclistes sovint et quedes aïllada de la resta del món, normalment de la família, i també tens por del judici social, el que fem és acompanyar-les sense aquest judici previ", concreta.Un cas és el de la Maite, que es va separar del seu marit el febrer passat després de patir violència masclista. Ella explica que ha rebut tot el suport de la seva família i que sense ells el procés hagués estat més difícil. Amb tot, va preferir afrontar el judici sola, sense implicar els seus familiars. Per la Maite va ser clau l'ajuda de l'associació per afrontar el procediment judicial. "Em vaig sentir millor, la Mariona – voluntària d'Heroïnes- em va donar molta força", expressa. A més, assegura que és molt complicat trencar el vincle amb la persona agressora, tot i això, sosté, que arriba el dia que ho fas i "tires endavant". "Ni les dones ni els fills hem de patir aquesta vida, quan trenques aquest vincle tornes a néixer", sentencia.El projecte Veïnes per Veïnes aplega ja 27 voluntàries, les quals han rebut formació per ajudar a les usuàries de l'entitat. Una d'elles és la Mariona Esteve, que actualment també és la secretària de l'organització. Esteve destaca que han organitzat tallers d'empoderament, de benestar emocional i de música per a les dones supervivents de les violències.A la vegada, han fet activitats amb perspectiva feminista als centres educatius perquè consideren que la coeducació és essencial. La secretària exemplifica que un dels tallers que han promogut és el d'explicar contes adaptats als temps actuals, els quals fugen dels estereotips del "príncep blau". "Ens han desconstruït des de petits, amb aquests micromasclismes que hem anat aprenent des de menuts i que hem normalitzat; és un petit iceberg que va creixent i al final acaba sent violència de gènere", apunta.L'objectiu de l'entitat és ampliar els tallers educatius i els adreçats a les usuàries de cara a l'any vinent per tal de consolidar el projecte a les comarques tarragonines. Així mateix, Esteve remarca que aquests espais són molt beneficiosos per les dones perquè xerren obertament i sense sentir-se jutjades, ja que a vegades, afirma, no es poden expressar lliurement en els entorns més pròxims. "Veus la necessitat que té la persona perquè l'acompanyis i que se sent bé quan té algú al seu costat, que no la jutja ni li diu el que ha de fer", comenta. La voluntària també assegura que el voluntariat suposa un creixement personal "molt bèstia". "Com a voluntària és un creixement que aconsello i per les dones és un moment de salvació, veuen que hi ha persones que les escolten i les creuen", tanca.Segons dades del Departament d'Igualtat i Feminismes, entre el gener i el juny d'aquest any a la demarcació de Tarragona s'han interposat 2.339 denúncies per violències masclistes. D'aquestes, 1.807 són per violències en l'àmbit de la parella, la majoria d'elles- 1.364- al Camp de Tarragona. Pel que fa a l'àmbit familiar, les denúncies es xifren en 532 -422 a Camp i 110 a Ebre. L'any passat, se'n van interposar 3.457 en l'entorn familiar i 992 en el de la parella, fet que va convertir el 2021 en l'any amb més denúncies dels últims quatre anys, ja que en 2020 i 2019 van sumar, en global, 3.549 i 2.640, respectivament.En el cas del Servei d'Informació i Atenció a les dones (SIAD) va atendre 310 dones l'any passat – 245 a Camp de Tarragona i 65 a les Terres de l'Ebre-, mentre que el 2020 van ser 362. Alhora, els serveis i oficines d'atenció a les dones de la demarcació van atendre 3.119 dones l'any 2021 i van fer 13.668 atencions.