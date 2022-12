Detenen cinc persones per un robatori a Salou

Elsvan detenir el passat 21 de desembre quatre homes ai un cinquè a, d'entre 19 i 25 anys, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència.Els fets van tenir lloc el passat 4 de desembre pels volts de les 6 de la matinada alde. Les víctimes, dos homes i una dona, es dirigien a peu al seu domicili i va ser durant aquest recorregut que van ser abordades pelsque van baixar d'un vehicle.Els agressors van iniciar una discussió sense pretext amb les víctimes i després les van d'agredir i robar. Un dels tres denunciants va poder alertara la policia però l'agressió va continuar durant tot el trajecte de tornada a casa.Un cop van arribar a la zona comunitària d'on residien, els arrestats van adonar-se que una de les víctimes estava trucant de nou al telèfon d'emergències i va ser en aquell moment quan els cinc homes van desistir del robatori iUn cop van ser atesos pels serveis mèdics, les víctimes van detectar que havien patit un robatori i que la discussió prèvia havia estat l'excusa que havien utilitzat per robar-los. Arran d'aquests fets, la passada matinada del 21 de desembre els Mossos van desplegar un dispositiu policial a la localitat de Constantí que es va saldar amb la detenció de quatre dels cinc implicats en el robatori violent.Així mateix, aquella mateixa tarda també van detenir a la Pobla de Montornès el cinquè dels autors que restava per la qual cosa la investigació es dona per conclosa.Els detinguts han passat avui divendres a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.