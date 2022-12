Indemnitzen a Vila-seca un mosso per una mossegada

Elha condemnat un home a pagar una indemnització deper haverun agent dels. La jutgessa considera provat els danys morals pel. Els fets es remunten a una actuació feta el 2018 a, en la qual també van participar agents de laAlhora, la magistrada ha decretat una pena de cinc mesos i quinze dies de presó pel delicte d'atemptat contra l'autoritat, així com 25 dies de multa a deu i sis euros diaris per. El condemnat també haurà de pagar unaals policies locals.El fiscal demanava una pena de tres anys i sis mesos de presó pel delicte d'atemptats mentre que l'acusació particular, exercida pel sindicat, sol·licitava una indemnització de 6.000 euros de responsabilitat civil, segons indica la interlocutòria que ha tingut accés l'ACN.L'agressió per part del condemnat es va produir el juliol de 2018, quan l'home es trobava a la plaça de l'amb una barra de ferro i amb una actitud poc "col·laboradora". Els agents d'ambdós cossos policials el van intentar reduir i l’home els va colpejar. Quan el volien detenir va treure una xeringuilla i li va intentar clavar a un agent a l'avantbraç dient que no "marxaria detingut i que al primer policia que se li acostés li clavaria, passant-li la sida i l'hepatitis".Després d'escapar-se cap a casa seva, finalment, el van arrestar, moment en el qual va mossegar a un dels mossos d'esquadra i li va provocar "ferides superficials". L'agent va estar set dies de baixa i va seguir un protocol preventiu per possible contagi de risc, sense patir seqüeles.