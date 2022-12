El passat romà de Tarragona protagonitza el mapping de Nadal

Elofereix enguany, dins del seu programa d’actes nadalencs especialment concebut per als visitants que s’apropin a la ciutat durant les festes, unen format de mapping de 8 minuts de durada que combina el passat romà de Tarragona amb les imatges més representatives dela la ciutat.Després de sis anys, Tarragona tornarà doncs a acollir una exhibició de llum i so, enguany en un espai tan singular com la. L’espectacle serà contemplable des deli des de l’interior del. L’activitat tindrà lloc el, de dos quarts de set a vuit del vespre, amb