El simulacre entre ensurts de la química i l'eutanàsia del pistoler, temes destacats de 2022 al Camp de Tarragona

La satisfacció pels resultats del primer simulacre massiu d'accident químic alcontrasta amb els dos incidents que van tornar a posar en guàrdia la població i van qüestionar de nou la seguretat de l'activitat: una fuita de nafta setmanes abans i l'incendi d'una sofrera acinc dies després de la prova. El 2022 acaba amb la resolució inesperada del cas delque va ferir cinc persones a Tarragona.va aconseguir que se li practiqués l'eutanàsia abans de ser jutjat, provocant un intens debat jurídic. L'anunci d'und'invertir 600 milions d'euros en una planta ai els estralls pels aiguats a Tarragona durant Santa Tecla també han marcat l'any.S’inicia una nova fase de manteniment a l’amfiteatre de Tarragona per evitar filtracions d’aigua. Els treballs es concentren a la zona nord-est, la més afectada per les pluges del 2021. Els aiguats d’enguany, també han motivat el desmantellament total de les graderies de la ‘summa cavea’ de l’edifici romà per risc d'esfondrament. De moment, l’Ajuntament de Tarragona no preveu la reconstrucció d’aquesta part de l’amfiteatre, però sí la redacció d’un pla director que marqui les pròximes línies d’actuació.La sud-coreana ILJIN Materials, fabricant de components de bateries, anuncia que obrirà una fàbrica a Mont-roig del Camp (Baix Camp) la primavera de 2025. Es tracta de la seva primera planta de producció a Europa, amb una inversió de 600 milions d’euros i que donarà feina a 500 persones. Està previst que les obres s'iniciïn l'any vinent i que rebi 18,2 milions d'euros del PERTE del vehicle elèctric, com a integrant de la candidatura que encapçala Volkswagen i Seat.El xoc entre un tren regional de la R16 i una locomotora de mercaderies es va saldar amb una trentena de ferits a l'estació tren de Vila-seca. 21 persones van requerir trasllat a un centre sanitari. D'aquestes, sis van resultar ferides greus i van ser traslladades als hospitals de Santa Tecla i Joan XXIII, i 14 lleus, que van anar a Cambrils, Salou i Vila-seca. Al tren que cobria la ruta Barcelona – Tortosa, hi viatjaven uns 75 passatgers. Adif, el Síndic de Greuges i els Mossos d'Esquadra van anunciar cadascú una investigació per l'accident ferroviari.Comença el judici contra l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Masagué, per les presumptes irregularitats en la contractació dels lloguers de dos locals del municipi. Es tracta de la peça separada 1 del cas de Torredembarra, origen del cas 3% que destapa el presumpte finançament irregular de l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya. L'exbatlle està acusat dels delictes de malversació i prevaricació. La fiscalia li demana quatre anys i mig de presó i nou d'inhabilitació. També hi ha encausats altres exregidors, treballadors municipals i empresaris.Marin Eugen Sabau, conegut com el pistoler de Tarragona, rep l'eutanàsia a l'hospital penitenciari de Terrassa, després que l'Audiència de Tarragona i el Tribunal d'Estrasburg desestimessin diversos recursos per suspendre el procés. Sabau va disparar contra tres excompanys d'una empresa de seguretat i dos agents dels mossos el 14 de desembre de l'any 2021. En l'operatiu per capturar-lo, els agents li van provocar ferides greus que el van deixar tetraplègic. El sindicat USPAC manté obert el cas al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).Fa anys que s'arrossega el conflicte laboral de l'estiba al port de Tarragona. Les cinc empreses estibadores acorden dissoldre la societat Centro Portuario de Empleo (CPE) ESTarraco per adaptar-se a la normativa europea i estatal per liberalitzar el sector. Com a mostra de protesta, els treballadors descarreguen més lentament les mercaderies, fet que obliga a desviar vaixells cap als ports de Barcelona o al sud de França. El conflicte redueix durant l'agost un 45% la descàrrega de cereals respecte el mateix mes de l'any passat. Les negociacions entre les companyies i la plantilla continuen.Un episodi de fortes pluges provoca importants inundacions al Camp de Tarragona. A la capital es van inundar els baixos de l'hospital Santa Tecla, el barri mariner del Serrallo o la plaça Imperial Tarraco. L'aiguat també es va endur diversos cotxes a la zona de la vall de l'Arrabassada i va causar un despreniment a l'Escola del Miracle. L'Ajuntament va decidir suspendre els actes de la festa major, entre els quals, la professó per celebrar els 700 anys de l'arribada de la relíquia de Santa Tecla a la ciutat.L'exalcalde de Vila-seca, Josep Poblet, és absolt de les presumptes irregularitats comeses en la construcció del CAP del municipi. L'exregidora d'Urbanisme Manuela Moya, l'arquitecte municipal Rafael Bertrán i l'arquitecte Jorge Batesteza també són absolts. La causa neix com a una peça separada del cas Innova i, a petició dels processats, es va acabar deslligant de la trama. La CUP, que exercia d'acusació popular, va rebutjar continuar amb el procediment després que el jutge decidís que només se'ls podia acusar de prevaricació.La Plataforma Aturem Hard Rock fa públic un informe desfavorable del Departament d’Acció Climàtica segons el qual les modificacions fetes en el Pla Director Urbanístic (PDU) del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou no compleixen els criteris mínims ambientals. El Govern insisteix que s’està revisant el pla urbanístic perquè la justícia no ell torni a tombar. Recentment, una cinquantena de personalitats han demanat la retirda del projecte, mentre que Cambres, administracions i agents econòmics volen la seva tramitació definitiva.Bon Preu anuncia una inversió de 204 milions d'euros per posar en marxa el nou centre logístic de Montblanc. La companyia ho anuncia en un acte obert a empresaris i ciutadans que podrien esdevenir futurs clients o treballadors del que serà el segon equipament d’aquestes característiques de l’empresa catalana. A curt termini, el nou centre donarà feina a 300 persones, tot i que, en els pròxims deu anys, s'espera arribar als 900 llocs de treball. Les obres d’urbanització, amb una durada de dos anys, podrien iniciar-se l’abril del 2023.El jutjat d'instrucció número 3 de Reus imposa una fiança de 65 milions d'euros als investigats del presumpte frau d'ampolles de vi del grup Reserva de la Tierra. La DOQ Priorat i les DO Montsant i Terra Alta van interposar una denúncia el juliol de 2021 davant la detecció d'anomalies en la comercialització dels vins. Les possibles falsificacions en l'etiquetatge de les botelles afecta també a les Denominacions d'Origen de Tarragona i Catalunya. La interlocutòria subartlla que el vi comercialitzat per la societat investigada supera amb escreix el produït per les DO.A dos quarts de set de la tarda sonen les 20 alarmes de Tarragona, Reus, Salou, Vila-seca i la Canonja. Fins a 65.000 persones estan cridades a confinar-se en el simulacre de risc químic més gran fet a Catalunya. En l'exercici, se simula una fuita de clor en una empresa del polígon químic sud de Tarragona. En la prova, presidida pel conseller d'Interior Joan Ignasi Elena, s'estrena el sistema d'avisos de missatgeria mòbil, una de les demandes del territori després de l'accident d'IQOXE.Es declara un incendi a l'empresa AFEPASA, situada al polígon industrial de Constantí, on s'emmagatzemen sacs de sofre. Arran del foc i davant la possibilitat que es generés diòxid de sofre, Protecció Civil activa el Plaseqta. Durant l'episodi, les autoritats confirmen que es van detectar 38 micrograms de diòxid de sofre, xifra allunyada dels 500 micrograms a partir dels quals afectaria la població. A finals de setembre, també es produeix una fuita de nafta a Asesa, una companyia de Tarragona. L'accident provoca que les males olors arribin fins al Baix Llobregat.L'exalumne de l'escola Baltasar Segú de Valls (Alt Camp), Marc Pedraza, denuncia públicament haver patit abusos sexuals per part d'un professor quan estudiava cinquè de primària al centre. Acompanyat d’altres víctimes, trasllada el cas als Mossos, que detenen al professor i l’acaben posant en llibertat. A Cambrils (Baix Camp), els Mossos detenen el president i entrenador del club d'atletisme del municipi com a presumpte autor d'abusos sexuals a menors d'edat. Surt en llibertat amb càrrecs i amb una ordre d'allunyament que li prohibeix apropar-se a menys de 200 metres de les instal·lacions municipals.Mohamed Said Badaoui, activista reusenc i president de l'Associació per la Defensa dels Drets de la Comunitat Musulmana (Adecom), és deportat al Marroc. Va ser detingut arran d'un denúncia de la Comissaria General d'Informació acusant-lo de radicalisme ideològic i difusió de postulats progihadistes. Traslladat en un primer moment al Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca, l'anunci de l'expulsió va generar mobilitzacions i mostres de suport cap a Badaoui. La seva família té previst presentar una querella per denunciar el cas i reitera que se l'ha deportat sense proves.