El carrer que uneix Cala Romana i Boscos serà d'un únic sentit

A partir d'aquest dijous 22 de desembre, el carrer que uneixserà només d'un sentit, concretament el de baixada. "L'dona resposta a una, tant de la junta actual com de l'anterior, i millora d'aquesta manera la seguretat vial a la zona", explica el conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig, qui ha informat a més que l'actuació compta amb el vist-i-plau de l'La finalitat de deixar nomésen aquest carrer, segons explica el conseller, és "evitar un trànsit no residencial per Cala Romana i afavorir que Boscos tingui una sortida que permeti evacuar". "Aquesta intervenció –continua— persegueix garantir la seguretat d'un carrer accidentògen, de la mateixa manera que es va fer en la intersecció de la N340 amb l'entrada al barri"."Amb el semàfor de Cala Romana –conclou Puig— perdia sentit fer ús d'aquest pas, però encara s'utilitzava i generava inseguretat perquè era un carrer estret en doble sentit on els cotxes corrien excessivament: ara les entrades i les sortides dels barris queden més delimitades i segures".