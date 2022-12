Les persones sense sostre disposen d'un espai d'atenció diürn a Tarragona

L'ha obert un centre de dia per a. El nou servei està ubicat ali és un dels nous equipament de l'(IMSST). En aquest espai, s'ofereix serveis bàsics a les persones que viuen al carrer, com són les dutxes, rentadores i assecadores, servei de consigna, rober amb roba a disposició dels usuaris i usuàries, ordinadors que els permet accedir a les noves tecnologies i fer tràmits si així ho necessiten, zona d'office on poden fer-se un cafè o qualsevol altra beguda o menjar i un espai per càrrega d'aparells elèctrics.gestiona les noves dependències que, en prova pilot, obriran tres dies a la setmana.El centre de dia estarà obert els dilluns a la tarda i els dimecres i divendres al matí. Juntament amb els serveis, els usuaris també trobaran grups d'interacció i ajuda mútua, que coordinaran un integrador, un treballador social i tres educadors socials.L'IMSST desenvolupa des de fa quatre anys un pla estratègic de treball en matèria de, per atendre i acompanyar les persones que viuen al carrer en el procés de recuperació. Una vintena d'entitats fan tasques de manera coordinada, així com elo una guia i catàleg de recursos destinats a persones sense sostre. En guany s'han obert dos pisos de transició, un destinat a homes al centre de Tarragona i un altre per a dones, ubicat a Sant Salvador.En el recompte de persones sense sostre a Tarragona (el novembre del 2021) es van detectar 77 persones dormint al carrer.