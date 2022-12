Venen 120 sèries d'un cinquè premi de la loteria a Tarragona

Laha caigut parcialment a, a través d'un dels. Es tracta delvenut a l'administració número 19, al, al barri de. En total, aquesta administració ha venut, és a dir, la majoria. Aquests s'han repartit de manera majoritària a través d'establiments de restauració: 80 sèries han anat directes al restaurant Cal Rullo de l'Hospitalet de l'Infant, 30 al bar Peña del barri de Bonavista, a Tarragona, i 5 més al resaurant 5 Sentits, al carrer Cervantes de Tarragona. Només 5 d'aquestes 120 s'haurien venut a finestreta.Segons han explicat els propietaris de l'administració de loteria, fa tot just un any que regenten el negoci, però anteriorment haurien donat un cinquè i un tercer premi, els anys 2010 i 2018. Les 120 sèries corresponen a 7,2 milions d'euros, alguns dels quals per a clients habituals que cada any hi juguen. Aquest 2022, segons, copropietària del negoci, enguany s'ha venut més loteria que altres anys, tot plegat en un barri de "gent humil i treballadora". La notícia s'ha rebut amb entusiasme al barri i en una plaça Catalunya recentment reformada s'hi han pogut sentir alguns crits d'alegria. Malgrat els milions repartits, no hi ha hagut cap persona afortunada amb més d'un dècim que s'hagi dirigit a l'administració per celebrar-ho. Els treballadors de l'administració, que ja han repartit sort amb altres premis, han brindat amb cava i han assegurat que no s'esperaven donar-lo. Fins a l'establiment s'han acostat quatre amigues que van comprar l'últim dècim fa dos dies: "Estem molt contentes, mai ens havia tocat res".Si bé es tracta d'un cinquè premi, aquest número es va vendre en un total de 12 administracions de loteria més, a banda de la tarragonina. Es tracta de Nava (Astúries), Santurtzi (Biscaia), Santander, Sant Sebastià, Las Rozas de Madrid, Madrid, Fuengirola, Manises, Arroyo de la Encomienda, Portugalete i Saragossa.