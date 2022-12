Llibertat per la mare i l'àvia que van abandonar el seu nadó en un contenidor a Tarragona

Llibertat per la mare i l'àvia d'en und'escombraries ael març de 2020. Les dones van ser declarades culpables pel jurat popular i condemnades aper l'. Van ingressar al centre penitenciari el 10 d'abril de 2021. La secció d'Apel·lacions de la Sala Civil i Penal del(TSJC) hafins que no es resolgui l'El magistrat ha considerat que es poden iniciar els tràmits per demanar elargumentant que les condemnades tenien moltai per la "lenta" resposta del sistema sanitari i dels serveis socials."Si ve el jurat no va considerar adequat per majoria de sis vots a tres sol·licitar la concessió de l'indult, considerem que no ens vincula en l'atenció a les especials circumstàncies que concorren en el present cas, en el qual van ser determinants el ferri control que ambdues estaven sotmeses pel pare i marit, així com per la lenta resposta del sistema sanitari i dels serveis socials que no van saber donar resposta a les necessitats de la jove que va recórrer nombroses vegades per sol·licitar la interrupció de l'embaràs", argumenta la interlocutòria del TSJC que ha tingut accés l'ACN.La sentència dictada el 23 de març de 2022 condemnava a les dues dones a set anys de presó cadascuna per assassinat, amb l', però tenia en compte l'atenuant de la "por insuperable" que van patir per part del pare i marit respectivament.. Durant el judici, la jove va declarar que havia patit abusos sexuals per part del pare i avi de la criatura i que no va poder avortar, malgrat els intents per fer-ho.L'Audiència de Tarragona ha resolt que es poden iniciar els tràmits per sol·licitar els indults i que se'ls suspèn la pena de presó fins que no es resolgui la seva tramitació. Prèviament, la sala d'apel·lacions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va rebutjar la petició de la Fiscalia, que sol·licitavaper a les acusades i també va acordar tramitar el perdó, basant-se en l'argument de la "por insuperable" de les condemnades i perquè no va rebre prou suport per part dels serveis de l'administració.