Tarragona en Comú dona l'última oportunitat a ERC per negociar els pressupostos

"Si no es fa un gir de 180 graus, el nostre vot serà un no": amb aquestes paraules ha explicat la regidora d', el que és de moment el seu posicionament respecte als pressupostos municipals . I és que després de conèixer aquest passat dilluns la proposta exacta dels comptes per al 2023, avui al vespre s'ha celebrat una assemblea deon hi ha hagut un "debat intens". L'unes hores abans a la comissió informativa s'ha produït per tal d'"escoltar la gent" i la resposta ha estat esperar fins a l'últim moment.Àngels Pérez ha assenyalat que les àrees desón algunes de les que pateixen més en els ajustos pressupostaris derivats de la crisi econòmica. En aquest sentit, ha reclamat uni s'ha oposat de manera rotunda a l' increment del preu del bitllet senzill de l'autobús urbà. El canvi de rumb exigit hauria d'anar de la mà de terminis i concreció d'on provindrien els diners de cada partida negociada, tot plegat a 9 dies del ple municipal en el que el regidor d'Hisenda, Jordi Fortuny, presentarà els seus pressupostos. "Ara s'arriba molt tard perquè s'està acabant el mandat", ha explicat Àngels Pérez, que ha lamentat que les seves propostes incloses als pressupostos estiguin "desdibuixades". Alhora, ha criticat que la inversió depengui majoritàriament dels fons Next Generation, amb uns diners que, diu, "no se sap si arribaran".