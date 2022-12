La FAVT demana a la Generalitat que l'ampliació del CAP La Granja vagi acompanyada de més personal

La(FAVT) ha demanat al delegat del Govern a Tarragona, Àngel Xifré, i als representants delque l'ampliació delvagi acompanyada d'una ampliació de personal. El president de la FAVT,, i la representant de la Taula de Salut de la FAVT,, es van reunir dilluns passat amb el nou delegat per traslladar-li el problema detectat des de fa temps de manca de metges de família i infermers als CAP en general i al CAP La Granja en particular.La federació veïnal va plantejar al Govern i al CatSalut un pla de treball per solucionar el problema de manca de professionals i va proposar que es faci un estudi per conèixer les causes per les quals molts d'aquests metges prefereixen marxar cap a d'altres llocs en comptes d'ocupar una plaça als nostres centres de salut: “Per formar un professional es necessita molt de temps. Hem de veure si fan falta places per a universitaris, si ens trobem davant d'un problema salarial, si cal fer més més atractiva la plaça o si hi ha una mancança de recursos que fa que els professionals optin per no quedar-se aquí”, assenyala Lilian Fernández de la FAVT.Per tot plegat, la FAVT demana al Govern que els recursos que s'estan destinant ali transformació de l'atenció primària i comunitària del CatSalut “també serveixin per formar a més professionals i per canviar la dinàmica de manca de personal que ens trobem actualment”. Des de la Federació també es proposa que les obres d'ampliació del CAP La Granja-Torreforta “vagin acompanyades d'una ampliació de personal” i es recorda que aquesta zona dels barris de Ponent preveu un creixement d'habitatges i, per tant, de població.D'altra banda, la FAVT també ha fet arribar al delegat del Govern una reivindicació històrica com és laque doni servei als barris de Ponent i a la ciutat en general. Cal recordar que els CUAP tenen la particularitat que obren les, tot i que en algun territori estan oberts 12 hores.Una altra avantatge és que aquests centres poden fer. Els CUAP resolen els problemes de salut urgents de baixa i mitjana complexitat. És per això que des de la FAVT es demana que el CAP La Granja funcioni com a CUAP, ja que “ajudaria a descongestionar les Urgències de l'Hospital Joan XXIII, on tenen preferència els pacients amb urgència de risc vital”.D'altra banda, en les darreres reunions mantingudes entre el CatSalut i els representants veïnals, s'ha informat que gràcies al pla d'enfortiment s'ha incorporat un psicòleg, un nutricionista i, pròximament un fisioterapeuta, per reforçar el servei comunitari i donar suport al mateixos professionals del CAP La Granja. Des de Salut també s'està treballant per millorar l'atenció domiciliària hospitalària i altres recursos per donar resposta a altres tipus de necessitats no hospitalàries. També s'ha parlat de la necessitat d'augmentar els serveis d'atenció psicològica i salut mental.Finalment, la FAVT vol mostrar el seu agraïment tant als tècnics del CatSalut com a les entitats que formen la Comissió de seguiment del CAP La Granja per la seva voluntat de treballar per millorar el servei de l'ambulatori i sanitari en general.