Comencen les obres per canviar el paviment del pavelló de Sant Pere i Sant Pau

La consellera d'de l', ha visitat aquest dimecres al matí les obres que s'han iniciat aquesta setmana al pavelló municipal de. Es tracta dels treballs per substituir el paviment d'aquest equipament esportiu els quals suposen una inversió deamb l'IVA inclòs. Es preveu que termini d'execució de les obres sigui d'aproximadament quinze dies i els treballs consisteixen en el subministrament, el transport i el muntatge d'una superfície de fusta que substituirà l'actual paviment.El terra, que era l'original, de l', estava desgastat a causa del pas del temps i dels canvis de temperatura que pateix. Tot i que no suposava un perill per la pràctica esportiva, el paviment es canvia amb l'objectiu d'adaptar-se a les necessitats actuals de l'equipament esportiu. A banda de substituir el paviment, també es realitzaran els marcatges necessaris per a les diferents pràctiques esportives que es desenvolupen, així com l'adaptació del material esportiu existent a la nova alçada.A banda de la substitució del paviment, enguany també s'ha substituït la coberta d'aquest pavelló municipal. L'actuació va comportar la retirada de la coberta i el fals sostre que estaven construïts amb fibrociment. A més a més, en el mateix pavelló de Sant Pere i Sant Pau, aquest any s'ha canviat l'antic enllumenat a llum led.