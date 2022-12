La Diputació intervé a la carretera TV-2034 al seu pas per Valls, Puigpelat i Vilabella

"Millorar la mobilitat i la seguretat del trànsit" a laentre. Aquest és l'objectiu del projecte aprovat inicialment en el ple del desembre a la. En concret, es preveu el condicionament de tres trams (del punt quilomètric 0 al 1,350; del 2,000 al 2,700, i del 4,321 al 6,100) dels termes municipals de. Es tracta d'una obra considerada de, segons la metodologia de priorització d'actuacions delde la xarxa local de carreteres de la Diputació i està inclosa en el Programa Quadriennal d'Inversions de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona 2020-2023.El projecte de millora, redactat pel servei d'Assistència al Territori de la Diputació, preveu una inversió de. Els treballs consistiran en l'ampliació de la carretera fins obtenir una calçada de 6 metres d'amplada i dos vorals laterals d'1 metre cadascun; l'ampliació del pont sobre el torrent dels Caus; l'arranjament de voreres i la redefinició del pas de vianants al pas pel nucli dels Clols, i la construcció d'unaexterior a l'entrada de laLes obres, amb una durada aproximada de 12 mesos, es preveu iniciar-les en el primer semestre d'aquest pròxim any 2023, un cop resolta la preceptiva tramitació, que inclou el període d'exposició pública del projecte inicial, l'aprovació definitiva, la fase d'expropiacions, la licitació i la contractació de les obres.En la mateixa sessió del ple del desembre, també es va aprovar inicialment el projecte d'actuacions de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació per a aquest pròxim any 2023, amb una inversió prevista de 3.051.812,04 euros. Aquest projecte inclou actuacions de supressió d'obstacles aïllats i millora dels sistemes de contenció a diverses carreteres de la xarxa local i actuacions puntuals de millora de la seguretat i el drenatge a diverses carreteres.Concretament, es tracta de la TV-7223 dee la Selva del Camp a Vilallonga del Camp, de la TV-2441 de Santes Creus a Pontons, de la TV-2421 De Montblanc a Prenafeta, de la TV-3021 de Rasquera a Cardó, de la T-301 de Tortosa a Benifallet, de la TV-3145 a la T-11 a l'estació de la Canonja, de la TP-7401 de Porrera a la N-420, de la TV-3421 de la Sénia a Roquetes, de la TP-7225 de Reus al Morell, de la TV-7012 d'Arbolí a la C-242, de la TP-7101 de Falset a Bellmunt del Priorat, de la TV-7048 de Castellvell del Camp a Almoster, i de la TV-3146 de Tarragona al Far de Salou.Així mateix, el ple del desembre va aprovar de forma definitiva el Pla Zonal de la Xarxa de Carreteres de la Diputació, que permetrà planificar les actuacions previstes a la xarxa viària de l'ens supramunicipal fins al 2035 segons els nous criteris que estableix el propi pla, amb una metodologia basada en criteris tècnics que garanteix objectivitat i transparència en la selecció i priorització d'actuacions a executar i facilita una gestió eficient de la xarxa local. Aquest instrument s'emmarca en el Pla Estratègic de la Diputació i suposarà una inversió de 187 milions d'euros.