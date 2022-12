​El Port de Tarragona monitorarà la xarxa hidràulica per millorar el control de pèrdues i l'aprofitament d'aigua

Elaposta per "optimitzar i modernitzar" lainterna amb un projecte perque permetrà "millor l'aprofitament d'aigua i optimitzar recursos". L's'ha adjudicat les tasques per 597.559,74 euros i tenen un termini d'execució de quatre mesos. Amb la ràdio i la fibra es monitorarà cadascun dels anells que formen les tres estacions de bombament del port i la xarxa d'interconnexió entre les xarxes del. En aquests punts es podrà controlar, gestionar i optimitzar fluxos de subministrament d'aigua per tenir "informació precisa en temps real".Actualment, la xarxa d'aigua potable del port de Tarragona té tres escomeses que s'abasteixen de la xarxa pública d'. Internament, hi ha una xarxa de comptadors de control per a pèrdues, però amb un "temps de reacció massa llarg". Ara es podran connectar comptadors de control amb mòduls de ràdio i agilitzar el procés de control de fuites a la xarxa. Via ràdio no caldrà fer la lectura manual dels comptadors de consum particular dels clients, i amb la fibra òptica desplegada es podrà controlar "en temps real, els fluxos de la xarxa i els valors dels comptadors generals".